'Город-призрак': в сети показали, как выглядит Угледар. Видео

В сеть попали новые кадры из Угледара на Донетчине, за который с начала масштабного вторжения идут бои. От постоянных обстрелов и бомбежек населенный пункт превратился в город-призрак.

На одном из опубликованных видео видны безлюдные многоэтажки, поврежденные российскими снарядами, а также превратившиеся в пустырь улицы. Жилой в прошлом район зарос бурьяном (чтобы посмотреть все кадры, доскролльте до конца новости).

На другое видео, снятое с высоты птичьего полета, попали мощные взрывы в Угледаре, после которых над разрушенным городом поднялись высокие клубы дыма.

Судя по этим кадрам, в населенном пункте вследствие массированных обстрелов не осталось ни одного уцелевшего здания.

Как известно, до масштабного вторжения РФ в Угледаре, оказавшемся на линии столкновения, проживали около 15 тыс. человек.

По состоянию на февраль 2023 года там осталось менее 500 человек, а в июле – менее сотни. Несмотря на хаотические обстрелы и бомбардировки, город остается под контролем защитников Украины.