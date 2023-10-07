Столтенберг призвал не дать Путину победить в Украине: иначе снова будет насилие

Запад не может разрешить российскому президенту Владимиру Путину выиграть войну против Украины. Ведь это будет означать новую агрессию и еще большее насилие.

И риски эскалации, из-за боязни которых некоторые европейские страны крайне осторожно относятся к поставкам украинской армии вооружений, блекнут на фоне угроз, с которыми столкнется мир в случае победы РФ в Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Welt.

Такое заявление он сделал, комментируя решение Германии передать Украине еще одну систему Patriot на фоне возможного наращивания Россией атак на украинскую энергосистему с приходом холодов.

"Я приветствую заявление Германии о том, что она пришлет Украине еще одну систему противовоздушной обороны типа Patriot... Я понимаю обеспокоенность, что наша поддержка Украины несет риск эскалации, но этот риск блекнет по сравнению с тем, что мы позволим Путину выиграть эту войну .Если Путин выиграет войну в Украине, он, скорее всего, снова прибегнет к насилию", – подчеркнул Столтенберг.

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Он подчеркнул: мощная ПВО в условиях, когда Россия в любой момент снова может начать наносить массированные удары по энергосистеме Украины в преддверие зимы, является определяющей для сохранения жизней украинцев.

"Мы можем ожидать новых российских атак на украинскую энергосистему. Противовоздушная оборона имеет решающее значение для спасения украинских жизней", – подчеркнул генсек НАТО.

Он также назвал "решительной" поддержку, которую Берлин оказывает Киеву.

"Поставки оружия – это национальное дело. Я приветствую решительную поддержку Украины со стороны Германии", – отметил Столтенберг.

В то же время он высказался по поводу перманентных угроз применения ядерного оружия, которые звучат из Москвы. В том, что эти угрозы будут реализованы, Столтенберг сомневается.

"Ядерная риторика России абсолютно безответственна, но риск применения Россией ядерного оружия остается низким... Конечно, мы продолжаем очень внимательно следить за деятельностью России. НАТО – ядерный альянс, и ядерное сдерживание работает уже 75 лет", – сказал генсек НАТО.

Напомним, ранее федеральный канцлер Германии Олаф Шольц призвал завершить войну на украинских условиях. Он убежден, что "Путин должен понять, что нельзя делить карту мира на "ваше" и "наше".

Также сообщалось, что посол Украины в Германии Алексей Макеев возмутился, что Германия не спешит поставлять Украине ракеты Taurus. Он назвал эти ракеты "просто необходимыми для выживания".