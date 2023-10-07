'Речь идет о выживании': посол Макеев возмутился тем, что Германия не спешит поставлять Украине ракеты Taurus

Посол нашего государства в Германии Алексей Макеев настаивает на том, что Берлин должен передать украинской армии дальнобойные крылатые ракеты Taurus. По его словам, этот вопрос является жизненно важным.

Его слова в пятницу, 6 октября, процитировало издание Spiegel. Украинский дипломат выразил разочарование в связи с тем, что ФРГ колеблется при принятии решения о передаче этого вооружения воинам Сил обороны Украины.

Как говорится в материале издания, Берлин пока не собирается поставлять Киеву ракеты Taurus и такое решение Германии заставило посла Украины разочароваться. По словам макеева, речь идет о потребностях, которые испытывают украинские военные.

"Ракеты Taurus просто необходимы для выживания", – подчеркнул Макеев.

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Накануне издание Bild, ссылаясь на источники, написало, что правительство Германии не планирует передавать необходимые Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшее время. Не смотря на то, что заявления различных немецких министров вселили в Украину надежду, что Taurus прибудут этой осенью, канцлер Олаф Шольц против такого решения.

По данным издания The New York Times, учитывая, что контрнаступление ВСУ продвигается не слишком быстрыми темпами, Великобритания и Франция, предоставляющие Киеву ракеты большой дальности, давят на Германию с требованием передать Украине Taurus.

Журналисты пишут, что позиция канцлера Шольца все еще остается неизменной, ведь ФРГ передает Украине оружие в синергии с США.

Глава минобороны Германии Писториус также ранее заявил, что ФРГ пока не приняла положительного решения по поводу передачи Украине ракти Taurus, поскольку правительство "должно тщательно взвешивать каждую поставку оружия". При этом Берлин продолжает поставлять нашей армии другое важное для контрнаступления вооружение и снаряды.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шольц не спешит принимать решение о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus. Глава германского правительства опасается, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории страны-агрессора России.