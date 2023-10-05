Германия не планирует передавать Украине ракеты Taurus 'в обозримом будущем' – Bild

Правительство Германии не планирует передавать необходимые Украине крылатые ракеты Taurus в ближайшее время. Хотя заявления различных немецких министров вселили в Украину надежду, что Taurus прибудут этой осенью.

Об этом сообщает Bild, ссылаясь на источники в правительственных кругах Германии и Украины. Сроки озвучили министр обороны ФРГ Борис Писториус, министр иностранных дел Анналена Бербок и министр финансов Кристиан Линднер.

Однако канцлер Германии Олаф Шольц против такого решения.

Как отмечает издание, Германия еще не направила правительству в Киеве формальный отказ на запрос, но внутри страны дала понять, что эти ракеты в настоящее время не будут поставляться.

"Шольц теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее, но поставка считается крайне маловероятной. На переговорах с немецкой стороной представителям украинского правительства было дано понять, что Германия одновременно хочет сделать все возможное для дальнейшего усиления своей противовоздушной обороны и, возможно, поставки дополнительных противоракет Patriot", – говорится в материале.

Видео дня

Bild пишет, что на прошлой неделе на внутреннем заседании комитета по иностранным делам канцлера спросили, почему Франция и Великобритания поставляют крылатые ракеты, а Германия до сих пор нет, и он ответил, что обе страны "могут сделать что-то, что нам не разрешено, поэтому вопрос не возникает".

В этих словах Шольца, по-видимому, кроется то, что Великобритания и Франция сами предоставляют геоданные по ракетным целям.

Кроме того, представители правительства Германии также выразили обеспокоенность тем, что крылатые ракеты могут поразить Керченский мост.

"Никакого нового статуса по вопросу о крылатых ракетах Taurus не сообщается", – ответили редакции в канцелярии.

"Отказом от поставки Taurus Шольц подтверждает полную несостоятельность Германии как самопровозглашенной ведущей державы европейской безопасности и оскорбляет наших партнеров, таких как Великобритания и Франция, которые уже поставляют крылатые ракеты", – сказал эксперт по иностранным делам и обороне Родерих Кизеветтер.

Как сообщал OBOZREVATEL, Вооруженным силам Украины потребуется примерно три месяца, чтобы освоить процесс запуска ракет Taurus. По этой причине, даже если ракеты поставят Украине в ближайшее время, проблемой станет длительный срок обучения на них украинских военных.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!