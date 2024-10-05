Столтенберг рассказал о 'трудном разговоре' с Зеленским после начала полномасштабной войны

К сожалению, партнеры не предоставили Украине, когда это было нужно, достаточно оружия. А поставки вооружения происходили медленно. Об этом сожалеет теперь уже бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, с 1 октября покинувший пост.

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Об этом Столтенберг рассказал изданию Financial Times. Он вспомнил первый после полномасштабного вторжения РФ в Украину разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским и отметил, что для него он был "трудным".

Дело в том, что "большая часть разговора была посвящена бесполетной зоне". Имеется в виду закрытие воздушного пространства для любых полетов – это сделало бы невозможным быстрое продвижение российских захватчиков по украинской земле.

"Он хотел бесполетную зону. И я не смог предоставить ему это", – вспомнил Столтенберг. Правда, он до сих пор считает это решение правильным, хотя и отмечает, что этот отказ и сделал его первый разговор с Зеленским таким тяжелым.

Также Столтенберг упомянул о первой встрече с Зеленским. Она прошла еще в 2019 году, и украинец генсеку НАТО понравился.

"Но я не представлял, что он станет военным лидером. Он был неопытен, задавал самые простые вопросы. И я его полностью недооценил", – считает Столтенберг.

Интересно: бывший генсек НАТО говорит, что отказ Украине в закрытии ее воздушного пространства был правильным. В то же время лично он считает, что пересекать так называемые "красные линии" в российско-украинской войне не только можно, но и нужно.

"Лично я настаивал на том, чтобы пересекать все эти "красные линии", которые выставлял Путин. И мы пересекли многие из них, а он в ответ ничего не сделал. Если Путин хочет пойти на эскалацию с применением оружия массового уничтожения, то он может создать для этого все необходимые условия. Но пока угрозы Путина оказались блефом", - пояснил Столтенберг.

Как сообщал OBOZ.UA, в последний раз российский диктатор принялся угрожать потенциальным применением ядерного оружия и активно рисовать новые "красные линии", когда начались обсуждения на Западе возможности предоставления разрешения Украине применять западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь РФ.