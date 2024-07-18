Столтенберг сказал, когда заработает миссия НАТО по поддержке Украины

Миссия НАТО по координации поддержки Украины начнет действовать в Германии с сентября текущего года. В штате миссии будет 700 человек.

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Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече Европейского политического сообщества в Британии. Он вновь отметил, что Альянс непреклонен в своей поддержке Украины.

"Мы согласились создать миссию для координации и оказания помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины. Она заработает в сентябре и будет насчитывать 700 человек в Германии. Миссия будет обеспечивать поддержку и помощь в безопасности Украины и координировать усилия союзников по НАТО", - рассказал глава Альянса. .

Как сообщал OBOZ.UA, старшим представителем миссии НАТО в Украине был назначен Патрик Тернер. По словам Столтенберга, свои обязанности Тернер начнет выполнять в сентябре этого года. Причем должностное лицо НАТО будет работать как в Германии, так и в Украине.

Как глава представительства Альянса в Украине, Тернер будет "действовать как координатор взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве" и "координировать усилия Альянса". Также, как отмечали в НАТО, он "предоставит Альянсу оценки и советы по ситуации в Украине".

Напомним, что в итоговой декларации Вашингтонского саммита Альянса говорится, что союзники по блоку возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО". В документе отмечается, что будущее Украины – у НАТО.

Но премьер-министр Словакии Роберт Фицо снова выступил против членства Украины в Североатлантическом альянсе, заявив, что это может спровоцировать глобальный мировой конфликт. По его словам, вступление Киева в блок – это "гарантия Третьей мировой войны".

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