'Путь Украины в НАТО необратим': СМИ узнали о содержании итоговой декларации Вашингтонского саммита

Страны НАТО согласовали итоговую декларацию Вашингтонского саммита альянса. В ней говорится, что союзники по блоку возьмут на себя обязательство поддерживать Украину "на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО".

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Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на неназванный источник в НАТО. Собеседник указал предоставил информацию о приглашении Украины в Альянсе.

По словам источника, в документе будет указано, что НАТО "будет в состоянии отправить Украине приглашение присоединиться к альянсу, когда союзники согласятся, и условия будут выполнены".

В то же время, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил журналистам, что на саммите Украина получит "мощное сообщение" о членстве в Альянсе.

"Я ожидаю, что наши союзники согласуют мощное сообщение о членстве Украины. Я не буду комментировать конкретные формулировки до того момента, как будет согласовано заявление, переговоры о котором проходят в этот момент. Я убежден, что мы согласим заявление позже сегодня и я смогу говорить подробнее о конкретных формулировках", – сказал Столтенберг.

Йонас Гар Стере, премьер-министр Норвегии, выступая на саммите, также заявил, что в итоговых документах будет прописан путь Украины в НАТО.

"Думаю, что путь Украины к тому, чтобы быть частью евроатлантического сообщества через интеграцию в ЕС и в конце концов через членство в НАТО, будет прописан в наших документах. Я не ожидаю приглашения на членство в НАТО на этом саммите, но есть все признаки, указывающие на будущее движение в этом направлении", – сказал премьер Норвегии.

Как сообщал OBOZ.UA:

По данным CNN, в проекте коммюнике Саммита НАТО путь Украины к вступлению в Альянс назван "необратимым". Генсек альянса Йенс Столтенберг подтверждал, что представители НАТО на встрече в Вашингтоне будут говорить об Украине.

В Болгарии заявляли, что в ходе саммита выступят с предложением о начале мирных переговоров между Украиной и Россией.

О том, чего следует ждать украинцам от этого саммита, читайте в нашем материале по ссылке.

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