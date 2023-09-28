Столтенберг: Украина воюет за свободу, а Россия – за имперские иллюзии

В мотивации украинских и российских военных на войне есть поразительный контраст: украинцы борются за свою землю и будущее своих детей, россияне – за имперские иллюзии своей власти. У Украины нет другой возможности достичь устойчивого и справедливого мира, кроме упорной борьбы с российским агрессором.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Киеве во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что союзники по НАТО будут стоять рядом с Украиной в борьбе с Россией так долго, сколько это будет необходимо.

"Сегодня ваши силы двигаются вперед. Они ведут яростную борьбу, постепенно освобождают территории. Каждый метр, возвращаемый украинскими войсками, – это тот метр, который Россия теряет. Существует поразительный контраст: украинцы воюют за собственные семьи, за будущее, за свободу, Москва. воюет за имперские иллюзии", – сказал Столтенберг.

Он также отметил, что Россия может сложить оружие и закончить эту войну уже сегодня, в то время как Украина такой возможности не имеет и обрести мир она может только в борьбе с врагом. Сдача же территорий приведет к еще большей российской агрессии.

Видео дня

"Чем сильнее становится Украина, тем ближе мы подходим к завершению российской агрессии. Россия может сложить оружие и закончить эту войну сегодня. Украина не имеет такой возможности. Если Украина будет казаться, это не означает возвращения мира, - это принесет лишь жестокую российскую оккупацию. Мир за такую цену означает, что мира не будет вовсе. Украине нужен справедливый и устойчивый мир. Я решительно поддерживаю план Президента Зеленского по 10 пунктам, чтобы достичь этой цели", - подчеркнул Столтенберг.

Он в очередной раз заявил, что будущее Украины – у НАТО.

"Мечтой того, как мы работаем вместе, чтобы подготовить вас к этому будущему, НАТО будет стоять рядом с Украиной так долго, как это будет необходимо", - сказал генсек Альянса, обращаясь к Зеленскому.

Столтенберг отметил, что сегодня Киев занимает особое место в сердцах всего свободного мира.

Генсекретарь НАТО напомнил, что у Украины есть мощная поддержка от 31 союзника по НАТО и многих партнеров. Более 50 государств предоставляют Киеву оружие и военное оборудование через Контактную группу обороны Украины. Более 140 государств выступили с позицией в защиту суверенитета Украины в Организации Объединенных Наций.

В то же время, значение России на международной арене, по словам Столтенберга, снижается, она отрезана от международных рынков, ее руководство вынуждено "оставаться дома" во время международных саммитов, при этом Россия пытается получить оружие от таких режимов, как Иран и Северная Корея.

Глава НАТО отметил, что союзники продолжают поставлять в Украину оружие и военное оборудование для защиты от российской агрессии, включая боевые танки Abrams, современные системы ПВО, проводить тренировки на F-16 для украинских пилотов. С начала российского вторжения союзники по НАТО оказали Украине военную помощь более чем на 100 миллиардов евро. Половина этой суммы поступила от США, а вторая половина от европейских союзников и Канады.

Столтенберг также приветствовал заявление о том, что Украина и Соединенные Штаты намерены совместно производить системы вооружения, включая системы противовоздушной защиты.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!