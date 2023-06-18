Столтенберг: ядерное оружие в Беларуси ужесточает требование Украины о вступлении в НАТО

Размещение российского ядерного оружия на территории Беларуси ужесточает требование Украины к скорейшему присоединению к НАТО. Однако "турбоприсоединения" не будет: присоединиться к альянсу наше государство сможет только при сохранении суверенитета и независимости.

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В НАТО же позаботятся о создании надежных механизмов безопасности Украины, чтобы после завершения войны Россия не смогла собраться с силами и напасть снова. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому изданию Welt.

По словам главы НАТО, Альянс с беспокойством встретил заявление Москвы о намерениях разместить в Беларуси ядерное вооружение. При этом в НАТО не видят признаков, что Кремль может применить ядерное оружие в обозримом будущем.

Столтенберг также отметил, что появление ядерного оружия на белорусской территории ужесточает требование Украины о скорейшем членстве в НАТО. Однако, отметил он, "турбоприсоединения" ждать не следует.

"Будущее Украины – в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является самоутверждение как суверенного и независимого государство – иначе нет возможности обсуждать членство... Мы должны обеспечить, чтобы когда эта война закончится, существовали надежные механизмы безопасности Украины, чтобы Россия не могла перевооружиться и снова напасть, чтобы разорвался цикл российской агрессии", – поделился соображениями генсек НАТО.

Он объявил, что на саммите в Вильнюсе в июле НАТО примет пакет помощи, призванный привести Украину к стандартам НАТО в течение нескольких лет. В частности, предполагается активизировать политические связи.

"Это приблизит Украину к НАТО", – заверил Столтенберг.

Он также высказался о мирных переговорах между Украиной и Россией. С ними, убежден Столтенберг, ни в коем случае нельзя спешить.

"Мы все хотим, чтобы эта война закончилась. Но чтобы мир был длительным, он должен быть справедливым", – подчеркнул Столтенберг.

Справедливый мир, считает генсек НАТО, исключает замораживание конфликта и выполнение продиктованных РФ условий и ультиматумов. Какие условия мирного договора являются приемлемыми, определять должен Киев.

В то же время Украина может усилить свои переговорные позиции, одержав победы на фронте.

"Чем больше оккупированных территорий сможет освободить Украина, тем лучшие карты у нее будут за столом переговоров для достижения справедливого и длительного мира", – уверен Столтенберг.

Напомним, ранее в украинском МИДе поделились ожиданиями от саммита НАТО в Вильнюсе. В Киеве хотели бы конкретики по поводу сроков вступления в Альянс и гарантий на время до получения полноправного членства.

Не исключено, что в ходе саммита 11-12 июля в литовском Вильнюсе Украине могут предложить вариант сотрудничества, о котором Киев еще не знает и по поводу которого идут переговоры. Может быть, это станет шагом навстречу к вступлению нашей страны в Североатлантический альянс.