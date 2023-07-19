Страны БеНиЛюкс поставят Украине бронемашины M113: как это усилит ВСУ. Фото

Бельгия, Нидерланды и Люксембург – их называют страны БеНиЛюкс, передадут Украине гусеничные бронетранспортеры M113 для поддержки контрнаступления. Эти БТР выделят из промышленных запасов и обеспечат ремонт техники.

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Об этом объявила министерка обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в Twitter, а также говорится в совместном заявлении министров обороны стран Бенилюкс.

"В ближайшее время мы поставим в Украину отремонтированные бронемашины M113", – написала минист обороны Нидерландов.

Кайса Оллонгрен отметила, что бронированная гусеничная машина M113, кроме прочего, помогает безопасно перевозить солдат.

"Так мы поддерживаем пехоту на земле", – добавила она.

В совместном заявлении министров обороны трех стран сообщается, что M113 будет оснащен дистанционно управляемой системой вооружения и установкой для пулеметов калибра 7,62 или 12,7 мм. Украина также получит необходимые запчасти для этих БМП.

Количество БТР и сроки их поступления в Украину традиционно не разглашаются, но указывается, что это произойдет в течение нескольких месяцев.

"Этой безвозмездной помощью мы показываем, что продолжаем поддерживать Украину против российской агрессии", – отметили в совместном заявлении министры обороны Бельгии Человек Дедондер, Нидерландов Кайса Оллонгрен и Люксембурге Франсуа Бауш.

Отметим, М113 – это гусеничный бронетранспортер американского производства, состоящий на вооружении США и других стран с 1960 года.

БТР М113 является относительно лекой машиной с боевой массой 10,25 т. Его экипаж состоит из двух человек: командира и механика-водителя. Машина рассчитана на транспортировку одиннадцати десантников с полной выкладкой.

Для посадки и высадки механик-водитель и командир имеют индивидуальные круглые люки в крыше корпуса над своими местами. Для посадки и высадки десанта предусмотрена большая откидная вниз дверь-апараль в корме машины, через которую пехотинцы могут оперативно покидать бронетранспортер сразу по двое.

Основными преимуществами бронетранспортера М113 являются:

отличное бронирование, что не повлияло на вес машины,

возможность перехода водных помех;

увеличенный запас хода;

хорошая высокопроходимость.

Машина имеет броневой корпус, а его лобовая часть имеет усиленную защиту – она состоит из двух 38 мм плит, верхней и нижней, которые расположены под наклоном к вертикали соответственно 45° и 30°.

Броня М113 способна защитить от оружия калибра 7,62 мм, а в лобной части – от бронебойных пуль калибра 12,7 мм с дистанции 200 м.

Средства наблюдения М113 представлены в виде 4 перископических приборов, расположенных вокруг люка водителя. Также в башне командира установлены 5 приборов наблюдения.

Российские БТР имеют гораздо худшие характеристики, от брони до оптики, поэтому поступление на вооружение украинской армии американских БТР М113 позволит получить значительное преимущество над врагом.

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