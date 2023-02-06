"Теперь страшно повернуться спиной": в армии России началась "зачистка" командиров

В вооруженных силах РФ начались необратимые процессы. После стрельбы (которую уже назвали настоящей казнью) в известного неонациста и капитана оккупационной армии Игоря Мангушева (позывной "Берег") в России разгорелся скандал. Одно дело – погибнуть в бою, но совсем другое – получить пулю в затылок от своих же. А к этому оккупанты уж точно не были готовы.

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Подробнее об этом и других случаях читайте в материале OBOZREVATEL.

С кармой шутки плохи

Самым громким событием последних дней в оккупационной армии стала новость о "нейтрализации "Берега". Капитан 4-й бригады 2-го армейского корпуса 8-й армии ВС РФ Игорь Мангушев был, по словам его жены, фактически казнен в Кадиевке (ранее г. Стаханов) Луганской области своими же.

Это произошло в ночь на 4 февраля.

"Игорь "Берег" Мангушев был доставлен в нейрохирургию г. Стаханов ЛНР со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. По характеру ранения информация от врачей: сделано оно из короткоствольного оружия, пуля предположительно 9 мм, с близкого расстояния, затылочно-теменная область, раневой канал сзади вниз под 45 градусов", – процитировали оккупанты одного из захватчиков, воевавшего в одном подразделении с Мангушевым.

Характер полученного ранения говорит о том. что, скорее всего, стреляли в то время, когда "Берег" стоял на коленях. Правда, исполнители недоработали – не проверили, выжил ли. Но врачи уже дали негативный прогноз, так что скоро Мангушев с большой долей вероятности отправится на тот свет.

После заявления жены "Берега", сообщившей о том, что ее мужа не перевезли туда, где могут прооперировать, на оккупационных каналах стали вбрасывать информацию, будто это произошло на блокпосту, а Мангушев якобы чуть ли не пытался устроить "прорыв". Однако получить пулю в затылок, да еще и под таким углом, в автомобиле нереально.

Множество несостыковок в обстоятельствах покушения на "Берега", а также то, что "никаких следственных действий не проводится", возмутило его сослуживцев. По слухам, все это потому, что к произошедшему могут быть причастны кадыровцы – именно они "хозяйничают" на территории временно оккупированной части Луганской области.

Ранее Мангушев отличился тем, что позировал с черепом защитника Мариуполя, – как видим, с кармой шутки плохи.

"Элита" отправляется на тот свет

В начале февраля стало известно еще об одном "инциденте", который произошел уже в Донецкой области – неподалеку от оккупированного областного центра. Был убит командир 14-й отдельной гвардейской бригады специального назначения ВС РФ (в/ч 74854) Сергей Поляков.

Это военное формирование подчинено Главному управлению Генштаба ВС РФ, более известному всем как ГРУ. Военнослужащие бригады ранее уже "отличились" в двух чеченских войнах и в Сирии, а в 2022 году были идентифицированы во время полномасштабного вторжения в Украину.

О гибели комбрига Полякова пока мало данных, однако среди "своих" также говорят о "зачистке".

Красных линий больше нет

Сегодня в армии России уже полным ходом происходят нападения на командиров мобилизованных россиян и зэков-"вагнеровцев". Обозленные тупостью командования и глупыми приказами "вояки" начали "поднимать голову". Но самая главная причина – страх стать пушечным мясом.

Попытки министерства обороны РФ скрыть потери с треском провалились. Потому что сколько угодно можно говорить о ложных данных противника, но факт налицо: в социальных сетях полно фото- и видеосвидетельств того, как тысячи российских военнослужащих планомерно превращаются в "груз 200".

Ожесточенные бои за Бахмут, куда оккупационное командование стягивает новые партии пушечного мяса, приводят в ужас и "мобиков", и зэков-"вагнеровцев". И неудивительно, что именно Донбасс стал местом первых случаев нападения россиян на собственных командиров: в середине января двое уже были ликвидированы своими же солдатами.

Как видим, тенденция налицо и слова "теперь страшно повернуться спиной" имеют под собой веские основания.