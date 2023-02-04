Террориста, устроивший циничное выступление с ''черепом защитника Мариуполя'', догнала ''карма'': ему прострелили голову. Фото

Террориста, устроившего циничное выступление с человеческим черепом и призывами убивать украинцев, догнала карма. Оккупанту Игорю Мангушеву прострелили голову в тылу русских захватчиков.

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Пока садист, заявлявший, что у него в руках - череп защитника Мариуполя, жив, однако это может быть ненадолго. О случившемся сообщил журналист Денис Казанский.

"Помните, выродка и садиста Игоря Мангушева (позывной Берег), который выступал с черепом убитого украинского военного из Мариуполя? Так вот, выступление с чужим черепом принесло несчастье. Мангушеву прострелили его собственный череп. Пока жив, но с таким ранением перспективы неважные", - отметил Казанский.

Он также показал фото Мангушева после ранения. Шутки с человеческими черепами явно не кажутся ему сейчас смешными.

По имеющимся в его распоряжении данным, карма догнала оккупанта не на фронте, а в российском тылу - во временно захваченном городе Кадиевка на Луганщине. Предположительно, продырявили череп Мангушеву кадыровцы.

"Подробности пока противоречивы, но говорят есть повод разок крикнуть "Ахмат-сила"!" - уточнил Казанский.

Подтверждают случившееся с оккупантом "несчастье" и другие захватчики. В частности, на одном из российских военных каналов уточнили, что в стахановскую больницу подонок доставлен в ночь на 4 февраля.

"4 февраля 2023 года в 00:30 капитан 4 бригады 2 Армейского корпуса 8 армии ВС РФ, командир взвода антиБПЛА и член ОПСБ Игорь "Берег" Мангушев был доставлен в нейрохирургию г. Стаханов (Кадиевка. – Ред.), ЛНР со слепым огнестрельным пулевым ранением в голову. По характеру ранения информация от врачей: сделано оно из короткоствольного оружия, пуля предположительно 9 мм, с близкого расстояния, затылочно-теменная область, раневой канал сзади вниз под 45 градусов", - цитируют оккупанты одного из захватчиков, воевавшего в одном подразделении с Мангушевым.

Оккупанты также пишут, что "обстоятельства случившегося выясняют компетентные органы, которые проинформированы и работают на местах".

Состояние Мангушева оценивается как "стабильно тяжелое, с негативной тенденцией".

"Прошу органы Внутренних дел РФ и ФСБ приложить усилия для расследования данного преступления. Игорь Мангушев находился не на линии боевого соприкосновения, а в тылу и получил тяжёлое ранение в голову, что наталкивает на крайне сомнительные выводы. Надеюсь что расследование будет проведено тщательно, а преступники найдены", - "требует" еще один российский канал.

Оккупант и пропагандист РФ Игорь Мангушев воюет против Украины еще с 2014 года. По данным российских оппозиционных СМИ, в начале гибридной войны РФ против Украины он был наемником некой ЧВК "Енот" (региональной общественной организации "Единые народные общинные товарищества"). В частности, он позировал на фото тех лет в компании бывшего "премьера" террористической организации "ДНР" Александра Бородая, ныне являющегося депутатом Госдумы РФ. На той же фотографии - еще один "герой" современной России: неонацист и садист Алексей Мильчаков, от издевательств и убийств животных перешедший к убийствам и жестоким пыткам украинцев.

"Игорь Мангушев называет себя политтехнологом, работавшим на "повара-Путина" Евгения Пригожина. Его телеграм-канал читают больше 30 тысяч человек. Он знаком с неонацистом Алексеем Мильчаковым, рассказывавшим об издевательствах над телами убитых украинцев", – писали российские оппозиционные СМИ.

В РФ в определенных кругах Мангушева знают еще с 2010 года. Он успел отметиться в среде "российских националистов", терроризировавших в Москве мигрантов. Поработал на основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, в частности, в созданной последним "фабрике троллей".

Однако всемирная "слава" догнала оккупанта в конце августа прошлого года. Тогда в сети появилось видео, на котором Мангушев, стоя на сцене с человеческим черепом в руке, заявил, что это череп якобы убитого им лично украинского воина, защищавшего "Азовсталь". Все это сопровождалось речью, преисполненной отборным нацизмом.

В частности, Мангушев заявил, что Россия воюет не с людьми, а "с идеей Украины как антироссийского государства" и "все носители этой идеи должны быть уничтожены", что "Украина должна быть деукраинизирована", полностью оккупирована РФ. Кроме того, Мангушев похвастался, что лично убивал защитников "Азовстали".

Эти же тезисы он неоднократно повторял и в своем Telegram-канале. Однако российские власти, начавшие полномасштабное вторжение в Украину под предлогом "денацификации" Украины и уничтожения украинских "нацистов", собственными реальными, а не мнимыми нацистами не интересуются вовсе. Никакой реакции на заявления Мангушева от российских властей так и не последовало.

А вот мир был шокирован современными российскими "антинацистами". К примеру, бывший посол США в России Майкл Макфол тогда написалю. что после Мангушева и ему подобных ни у кого в мире не должно остаться сомнений в том, каковы истинные цели России в войне против Украины.

"Отвратительно. Я надеюсь, что все самоназванные "реалисты" просмотрят это видео, а затем снова попытаются объяснить нам, как эта война является просто оборонной, превентивной, рациональной, логической "специальной военной операцией", направленной на остановку расширения НАТО и не имеющей ничего общего с имперскими идеями и идентичностью", - написал тогда Макфол.

Напомним, ранее OBOZREVATEL сообщал, что в конце августа прошлого года пропагандист РФ Мангушев, воюющий против Украины, устроил циничное выступление с "черепом защитника Мариуполя".

Украина обратилась по факту очередной "дегуманизации" украинцев и открытых призывов убивать украинский народ по национальному признаку в ООН: украинский омбудсмен после выхода ролика заявил, что передал информацию о нем руководителю группы по установлению фактов Следственной комиссии ООН по Украине.