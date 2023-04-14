Стрельба не стихает: в ВСУ показали кадры уличных боев в Бахмуте, на захват которого РФ бросила подкрепление. Видео

Наши бойцы продолжают мужественно стоять на обороне несокрушимого города Бахмут, для захвата которого оккупанты бросили подкрепление. Стрельба в городе не стихает ни на минуту.

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В сети показали работу бойцов 1-го механизированного батальона Третьей штурмовой бригады. Видео выложили в официальном Telegram-канале Сухопутных войск ВС Украины.

Город Бахмут, в котором когда-то бурлил жизнь, из-за постоянных обстрелов постепенно превращается в руины. Из видео заметно, что на улицах не осталось ни одного дома, который не был обстрелян или поврежден оккупантами.

Наши бойцы также показали кадры по уличным боям. Несмотря на напряженную ситуацию, постоянные обстрелы, защитники не теряют оптимизма и время от времени шутят на видео.

Отметим, что бои за Бахмут продолжаются с лета прошлого года. По сей день ВСУ мужественно борются и обороняют каждый клочок этого города. Несмотря на то, что российская армия каждый раз бросает туда подкрепление добиться успеха в этом направлении им не удается.

Ранее воин с позывным "Телеком" рассказал о боях за Бахмут и показал, с каким настроением защитники идут на передовую. По словам защитника, задачи им усложняют погодные условия, количественное превосходство врага и плотность городской застройки.

Как сообщал OBOZREVATEL, спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал о ходе боев за Бахмут и назвал главные задачи ВСУ. Он отметил, что оккупанты "кое-где достигли тактических успехов, но в итоге заплатили высокую цену".