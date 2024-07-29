Немного интересных цифр для размышления паникёрам, всепропальщикам и прочим деструктивным слоям нашего информационного общества.

Видео дня

За год наступательных операций на Авдеевском, а затем на Покровском направлениях РОВ имели наибольшую глубину продвижения по трассе 0511 – 21,41 км или, в среднем, 58 метров в сутки.

Если же говорить не о среднем показателе, то ускорение продвижения у РОВ на Покровском направлении произошло после захвата Очеретыно, которое могло держать оборону несколько месяцев, но из-за хорошо всем известных причин и персоналий, было потеряно за несколько дней.

Это ускорило продвижение РОВ на Покровском направлении и за 4 месяца они прошли 9.67 км или, в среднем, 80 метров в сутки.

Но если бы этого не произошло…

Вот примерно так выглядит "стремительное", "неудержимое" наступление оккупантов и "обвал" фронта, с "катастрофическим" прорывом обороны. Отдельные расчёты это ежесуточные потери в пропорции с продвижением на 58-80 метров. Какой ценой РОВ смогли пройти эти 21.41 км на Авдеево-Покровском направлении за год и во, что этой вылилось, мы можем наглядно видеть по ситуации со складами и центрам хранения по всей россии.

"Барбаросса" в исполнении лаптеногих выглядит примерно так.