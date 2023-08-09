Строительство продолжается согласно плану: в ВМС сказали, когда получат на вооружение первый корвет типа Ada

В Военно-морских силах Вооруженных сил Украины рассказали о строительстве в Турции первого корвета типа Ada, который назвали в честь Ивана Мазепы. Этот процесс продолжается согласно плану. "Гетман Иван Мазепа" ВМС рассчитывают получить уже в 2024-2025 годах.

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Кроме него в Турции сейчас строится и второй корвет для Украины. Об этом 8 августа рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он подчеркнул, что строительство этих кораблей происходит в соответствии с установленными сроками.

Отметим, что корветы типа Ada – это тип противолодочных корветов прибрежной зоны, являющийся частью проекта MILGEM и разработанный в первую очередь для ВМС Турции.

Известно, что для Украины они строят с учетом возможности перевооружения на лучшие, более новые образцы вооружения, а также с возможностью использования вооружения разных производителей.

В частности, ячейки под противокорабельные ракеты (ПКР) изготавливают таким образом, чтобы из них можно было запускать как отечественные ПКР "Нептун", так и иностранные. Это могут быть американские ракеты "Гарпун", турецкие Atmaca, норвежские Naval Strike Missile и другие.

Корвет типа Ada оснащен системой GENESIS (Интегрированная корабельная боевая система управления) от компании Havelsan.

Судно имеет внутренний гидролокатор, разработанный Фондом научных и технологических исследований Турции и изготовленным компанией STM ONUK-BG Defense Systems. В гидролокаторе использованы технологии нано-улучшенных волоконных армированных полимеров.

Также на корабль установлены системы связи, системы предупреждения лазерного облучения и электронно-оптические сенсоры, изготовленные компанией Aselsan.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Президент Украины Владимир Зеленский присвоил имя корвету класса Ada Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, который строят в Турции. Он будет назван в честь гетмана Ивана Мазепы.

– В Турции спустили на воду противолодочный корвет типа Ada "Гетман Иван Мазепа". Событие произошло на верфи RMK Marine. Корвет сделан из металла с "Азовстали".

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