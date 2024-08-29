Судьба востока зависит от Покровска, город нужно удержать любой ценой. Интервью с Симорозом

Российская оккупационная армия продолжает активное наступление на востоке нашей страны. От линии столкновения до города Покровск остаются считанные километры. Поэтому нужно сосредоточиться на обороне этого стратегически важного города. Если врагу удастся его захватить, это откроет путь на Краматорское направление, а также на запад, к административным границам Донецкой области. По большому счету, именно от того, удастся ли ВСУ удержать Покровск, зависит судьба востока Украины.

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Это стремительное наступление противника фактически началось с Авдеевки. Во многом оно стало успешным из-за проблемы с оборонными рубежами. Но если ранее можно было говорить об отходе украинских сил на "новые подготовленные позиции", то в случае с Покровском об этом не может идти речи, ведь цена выхода слишком велика.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран войны, общественный активист, юрист Олег Симороз.

– На Покровском направлении очень сложная ситуация. По сообщениям, враг уже занял Новогродовку. Насколько этот населенный пункт важен с точки зрения военной логистики и в целом? И почему, по вашему мнению, продвижение врага на этом участке фронта до сих пор не удается остановить?

– Неважных населенных пунктов там уже давно нет. На этом важном, стратегическом направлении важны все без исключения населенные пункты. Врага не удается остановить, так как он вышел на оперативное пространство. К сожалению, это отсылки еще с наступления врага на Авдеевском направлении, когда ему удалось значительно продвинутся.

Тогда там не удалось стабилизировать ситуацию из-за неудачных действий в отношении фортификационных сооружений, линий обороны. Фактически это продвижение врага происходит с Авдеевки. За это время враг продвинулся на 30 километров без существенных задержек и серьезных боев.

Хорошего здесь мало. Он Новогродовки буквально 10 километров до Покровска, даже меньше. Но проблема в том, что там рядом стратегически важная трасса, которую враг по сути уже держит под огневым контролем. Также недалеко Мирноград, который также имеет стратегическое значение для группировки ВСУ и т.д.

С такими расстояниями до Покровска можно констатировать, что в ближайшее время начнется оборона этого города. Этого не избежать. Еще есть время, последняя возможность подготовить город к обороне. Покровск нужно оборонять, он имеет стратегическое значение. Там развилка дорог в сторону Краматорска, Славянска, Константиновки. Это если смотреть восточнее Покровска.

Если смотреть западнее Покровска, то там около 30 километров до административной границы Днепропетровской области, что также имеет стратегическое значение. По сути, дорога на Днепропетровщину проходит именно через город Покровск, поэтому врага здесь нужно сдержать.

Из Покровска враг может развить наступление на Краматорск и Славянск, на западную часть Днепропетровской области, где находится город Павлоград. Этот город имеет большое значение для наших сил логистики, там расположены определенные защищенные предприятия. Итак, все упирается в город Покровск.

С момента Авдеевки, когда командование сказало, что ВСУ отходят на "новые подготовленные позиции", это не совсем соответствовало действительности. Как видим, нет на этом направлении подготовленных позиций, фортификационных сооружений. Это привело к серьезной проблеме – каждую неделю, а иногда и каждый день враг захватывал новые населенные пункты.

– Что можно сделать в этой ситуации?

– Сейчас нужно бросить все наши логистические возможности, все возможности сил поддержки ВСУ именно для того, чтобы защищать город Покровск. Те дороги, о которых я сказал – это очень стратегически важные для нас вещи. Но подчеркиваю: без изменения подходов к фортификационным сооружениям, обороне, без осознания того, что оборона может произойти только за счет серьезной логистической поддержки, будет очень трудно.

ВСУ было тяжело в Авдеевке. К сожалению, Покровск – это не Авдеевка, это город немного меньше, и враг здесь уже стоит на оперативном пространстве. Авдеевку они брали "в лоб", и там удавалось сдерживать врага длительное время. Но в Покровске, к сожалению, ситуация хуже. Силы РФ будут иметь возможность заходить в город с трех направлений или, скорее всего, наносить фланговые удары. Потому здесь нужна логистика.

Понятно, что сюда придется бросить значительные силы ВСУ. Я глубоко убежден, что история о "новых подготовленных позициях" уже для нас будет критической. Мы не можем себе этого позволить на этом направлении. Так, иногда, говоря о стратегии, можно говорить об отходе на новые подготовленные позиции, покинуть город, чтобы сохранить личный состав, занять лучшие рубежи обороны и т.д. Но про Покровск такое говорить уже неуместно. Если город будет взят, многое откроется для врага.

Потому Покровск необходимо держать всеми силами. На самом деле, судьба Востока Украины во многом зависит именно от этого города.

– Могли бы вы оценить ситуацию, которая сложилась возле Часового Яра и Торецка? Можно ли сказать, что для врага это сегодня "второстепенная цель" по сравнению с Покровском?

– К сожалению, враг там тоже имеет успехи, особенно в районе Нью-Йорка, он продвигается дальше. Там более сложные условия ведения боевых действий, лучшая ситуация там у ВСУ. Действительно, большие силы врага сейчас брошены на Покровск, самые большие боевые столкновения происходят именно здесь, и это логично.

До Константиновки от Торецка и Нью-Йорка еще 20 километров, и там ситуация для нас относительно стабильная, как и в Часовом Яру, где у врага есть определенные продвижения, но в целом позиции ВСУ там стабильны. Нет такого отступления, нет такого охвата участков, как на Покровском направлении.

Константиновка для врага пока история не такая уж близкая. Если говорить о том же Часовом Яре, о Клещиевке, то там в свое время ВСУ проводили контрнаступательные действия, и там мы держимся достаточно серьезно. Соответственно, ставка сделана на Покровск. По военной логике враг поступает правильно.

В то же время, не корректно называть Часов Яр, Торецк и Нью-Йорк "второстепенными", потому что после Покровска это, пожалуй, вторые по силе группировки врага. Учитывая 1,5 тысячи километров активного фронта, это указывает на достаточно серьезные намерения сил РФ.