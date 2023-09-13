Судят за убийство мариупольских врачей и смерть их сына: россияне обвиняют в своих преступлениях украинских пленных

Суды России и "суды" на оккупационных территориях Украины в последнее время активно начали рассмотрение дел о гибели мирных жителей Мариуполя, в которых обвиняют украинских военных. Российские власти пытаются таким образом прикрыть свои бесчеловечные преступления.

Видео дня

Одно из таких дел сейчас начали рассматривать в оккупированном Донецке. Речь идет об убийстве супругов-врачей Сергея и Наталии Шуваловых в Мариуполе 26 марта 2022 года. У них остался сын с ДЦП, который без помощи родителей умер в квартире.

Это преступление оккупанты теперь приписывают украинскому пограничнику Сергею Ростовскому.

Подробнее об этом читайте в материале OBOZREVATEL.

Жену и детей нашел в бомбоубежище

Жена 30-летнего пограничника, штаб-сержанта Сергея Ростовского Юлия с двумя детьми сейчас находится в Германии. Ей чудом удалось в марте прошлого года покинуть Мариуполь. Однако в плену остался ее муж.

Она рассказывает, что еще за три дня до полномасштабного вторжения РФ в Украину мужа вызвали на службу – и с тех пор он домой не возвращался.

"С 24 февраля он уже оборонял Мариуполь. Связи с ним не было, очень быстро в городе пропал свет и связь. Мы с детьми находились в одном из бомбоубежищ. Помню, это было в середине марта, я сидела на самодельной кушетке в убежище, когда туда вошел человек и спросил: "Кто тут Ростовская? К вам там военные пришли". Я бежала к нему в одном тапочке, в футболке, на улице было так холодно, но мы обнимались с ним", – вспоминает Юлия.

Оказалось, что Сергей Ростовский узнал, что жена с детьми ушли в одно из бомбоубежищ, он искал их. А когда нашел, то передал еду. Тогда Юля сказала ему: "Я как жена военного даю тебе установку – вернуться живым". Теперь она верит в то, что рано или поздно обнимет своего супруга.

Мужа обвинили в убийстве врачей

23 марта Сергей Ростовский был ранен, он получил множественные осколочные ранения обеих ног и был в госпитале на заводе им. Ильича. А 12 апреля Юля получила сообщение от него на телефон: "Любимая, я тебя люблю". И все.

После того, как Юлия с детьми смогли 25 марта чудом выехать из Мариуполя и оказаться в Германии, она узнала от знакомой, что тогда, 12 апреля, муж и другие военные с завода им. Ильича попали в плен.

С тех пор она лишь примерно знала, где он находится. Дважды ей передавали от него записочки, где он писал: "Любимая, не переживай, я жив". Потом долгое время не было никаких сообщений.

"А 24 февраля 2023 года в интернете я увидела видео, где моего мужа допрашивают, спрашивают про "Азов", он что-то отвечает. Но уже в марте или апреле на российских сайтах начинают появляться статьи, где моего мужа обвиняют в убийстве врачей, супругов Сергея и Наталии Шуваловых. Ему инкриминируют ст. 105 УК РФ – жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийство. Также появилось видео, где муж в наручниках на улице Мариуполя рассказывает о том, как он якобы убил врачей", – говорит Юлия.

Речь идет о трагедии, которая произошла 26 марта 2022 года. Супруги Шуваловы на мопеде ехали за гуманитарной помощью, когда российский снайпер застрелил их на перекрестке возле "Нептуна". У них один в квартире остался сын, больной ДЦП. Мальчик скончался, вероятно, от голода, поскольку не мог сам себя обслуживать.

"Надеюсь, что мужу помогут вернуться домой невредимым"

Почему именно Сергея обвиняют в этом преступлении, Юля понять не может. Ведь убийство произошло 26 марта прошлого года, тогда, когда ее муж уже несколько дней лежал с ранением ног в больнице. Он никак не мог оказаться на том перекрестке.

К тому же и очевидцы-соседи тогда говорили, что людей убил снайпер, а Сергей не был снайпером.

Однако россияне уже в апреле стали тиражировать видео, где Сергей в наручниках стоит на улице в Мариуполе и рассказывает о том, как он якобы убивал людей. По его словам, он остановил мужчину и женщину на мопеде, но услышав стрельбу на соседней улице, те испугались и поехали. Якобы Сергей сделал предупредительный выстрел в воздух, а потом их застрелил. Нашлись и свидетели этого.

В Донецке "суд" уже приступил к рассмотрению дела Сергея Ростовского.

"Я могу только предполагать, что его там прессовали. И, возможно, пообещали за признание вины отдать его на обмен. Но точной информации у меня нет", – говорит Юлия.

Женщина вспоминает, что до войны ее супруг был достаточно крепким мужчиной, весил около 110 кг. А теперь на видео он едва дотянет до 60 кг.

Юлия хочет, чтобы все знали о том, что происходит с пленным Сергеем Ростовским. И чтобы Украина боролась за него, чтобы он как можно быстрее вернулся домой, где его ждут жена и двое детей.

"Я хочу, чтобы все было по справедливости, и этот абсурд должен закончиться. Я буду кричать об этом везде. Я очень надеюсь, что моему мужу помогут вернуться домой целым и невредимым", – подытоживает Юлия.

Оккупанты хотят обвинить в своих преступлениях украинцев

Дело Сергея Ростовского с лживыми обвинениями в убийстве мирных мариупольцев – не единственное. Сейчас в Ростове рассматривают "дело" украинского морского пехотинца Антона Чередника, которого обвиняют в убийстве мирного жителя в Мариуполе и попытке захвата власти у пророссийских сепаратистов в Донецкой области.

Ему также приписывают, что 27 марта 2022 года Чередник с сослуживцами остановили двух жителей Мариуполя, заставили раздеться и разъяснить слово "паляниця". Одного из прохожих Чередник якобы застрелил. Теперь ему грозит пожизненное заключение.

Оккупанты также распространяют видео, на котором украинский военный признается в содеянном.

Недавно "Верховный суд" "ДНР" вынес приговор украинскому пограничнику Виталию Лысюре. Его обвинили в том, что он якобы в марте-апреле 2022 года принимал участие в расстреле гражданских автомобилей в Мариуполе.

В интернете также появлялись видео с допросом пограничника, где он на камеру признается в якобы содеянном и раскаивается.

Таким образом российские власти пытаются оправдать бесчеловечные убийства мирного населения Мариуполя, переложить вину за смерти тысяч людей на украинских военных.

Российские пропагандистские СМИ с удовольствием тиражируют подобные видео с "признаниями" наших военных для российского электората. А также готовят все это как контраргумент, если придется отвечать за преступления в международных судах.