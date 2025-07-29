"Сверхдержава" не справилась с ремонтом единственного авианосца: "Адмирал Кузнецов" стал приговором ко дню ВМФ РФ

В России отпраздновали день Военно-морского флота на заднем дворе, ну или в подворотне. Прекрасное совпадение: именно накануне стало известно о том, что "великая и могучая морская сверхдержава" не смогла довести до конца ремонт единственного находившегося в строю тяжелого авианесущего ракетного крейсера проекта 1143.5 "Адмирал Кузнецов".

Подробнее о том, как так получилось и что этому предшествовало, – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".

Делая обзор состояния "Адмирала Кузнецова" (или как я его к тому времени уже называл просто "Кузя") в далеком 2019 году, я отмечал, что этот ТАВКР уже никогда не вернется в боевой состав флота. Что флагман, единственный авианосец у ВМФ РФ, будет либо распилен на металл, либо превращен в бесконечный ремонтный распил бюджета.

Россия не смогла провести ремонт своего единственного авианосца и просто окончательно его угробила. Но то, как это происходило, особая история. И как, наверное, один из немногих хронографов "Кузи", наблюдая за его погружением на дно в реальном времени, я могу отметить ряд моментов, ярко сигнализировавших о гибели ТАВКР еще в самом начале его пути в бездну.

Но начать я бы хотел с еще одной показательной истории.

"Адмирал Нахимов"

В далеком 1997-м году тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Адмирал Нахимов" был отправлен на ремонт и модернизацию и проходит их на предприятии "Севмаш" до сих пор. Таким образом он установил абсолютный мировой рекорд по длительности. Еще раз, Россия не смогла за 28 лет провести ремонт боевого корабля!

Это яркий пример полной деградации технологических процессов в России на протяжении десятилетий, что не позволяло в перспективе как строить, так и проводить ремонт боевых кораблей водоизмещением более 10 тысяч тонн.

Именно поэтому, когда "Адмирал Кузнецов" водоизмещением 60 тысяч тонн был отправлен на ремонт, у меня возникли подозрения, что единственный у России ТАВКР превратится в ремонтный долгострой с предельно прискорбной перспективой. Так и случилось.

Утопление "Адмирала Кузнецова"

"Адмирала Кузнецов" был отправлен на ремонт в 2017 году после первого боевого похода в Сирию, в ходе которого по вине дефективной взлетно-посадочной полосы (о чем знали еще со времен СССР) было угроблено два палубных истребителя Су-33 и МиГ-29К.

Фактически российское командование сознательно отправило авианосец на закланье. И это было более чем очевидно, причем первые признаки проявились в кратчайшие сроки.

Уже в 2018 году произошла авария, приведшая к затоплению единственного в России плавучего дока ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе, а также к дополнительным повреждениям взлетно-посадочной полосы "Кузи". В результате этой аварии ТАВКР был отправлен на 35-й судоремонтный завод. Но был нюанс: для такого большого корабля там не было ни одного сухого дока, а потому требовалась реконструкция. И снова – бюджетные средства.

Примечательно то, что в 2017 году на ремонт "Адмирала Кузнецова" планировали бюджет в 65 млрд рублей. Реконструкция же доков на 35-м СРЗ в Мурманске обходилась в 23 млрд рублей. В сумме выходило уже 88 миллиардов. Но…

Но 12 декабря 2019 года на ТАВКР произошел пожар в 1-м энергоотсеке. Его удалось потушить лишь к утру 13 декабря, так как объятая огнем площадь превышала 500 квадратных метров. В результате ЧП погибли два человека, а кораблю был нанесен урон в 500 млн рублей.

В итоге уже в 2019 году общая сумма ремонта (с учетом ремонта после инцидента с ПД-50, пожара и восстановления полученных повреждений) уже составляла 95 млрд рублей. Но это был не конец...

25 декабря 2022 года на причале судоремонтного завода №35 на авианосце "Адмирал Кузнецов" случилось возгорание, причиной которого стала поломка редуктора, обеспечивающего регулирование давления газа в баллоне с ацетиленом при проведении сварки.

Но не только разного рода ЧП мешали проведению ремонта на авианосце, но и санкции.

Дело в том, что ремонт корабля проходил при посредничестве и поставках оборудования целого ряда иностранных компаний – порой в обход санкций. Но со временем обходить их стало сложнее, а с 2022-го и вовсе рискованно.

Например, на авианосце должны были быть заменены установки по очистке сточных вод, за что отвечала итальянская компания Tecnicomar, которая занималась поставками ВМФ РФ УОСВ Ecomar. Без размещения на корабле современной установки, согласно Конвенции МАРПОЛ-73/78, ему будет запрещено выходить в международные воды. В итоге, итальянцы так и не смогли поставить России УОСВ Ecomar в полном объеме. Еще одним примером стала замена на "Адмирале Кузнецове" уплотнителей в аэрофинишерах посредством продукции из Германии.

Но не только в высокотехнологичном современном оборудовании у России возникали проблемы. Как бы это смешно ни звучало, но за покраску авианесущего крейсера отвечала норвежская фирма Jotun Paints, участвовавшая в поставке более 45 тысяч литров лакокрасочных материалов. Да-да, Россия не имела у себя ни одного производителя нужной лакокрасочной продукции, отвечающей требованиям военных кораблей.

В результате ремонт "Кузи" впал в анабиоз, безвыходность и забвение. А 25 июля 2025 года, буквально накануне дня ВМФ РФ, глава ВТБ и председатель совета директоров "Объединенной судостроительной корпорации" Андрей Костин заявил, что "Кузю" могут продать либо утилизировать.

В таком исходе я даже не сомневался, ведь еще в 2019 году, анализируя ремонт авианесущего крейсера, я отмечал: "А потому и вправду все факторы говорят о том, что "Кузю" проще и выгоднее продать какой-нибудь азиатской стране под казино, нежели отремонтировать". Так и случилось.

Выводы

"Адмирал Кузнецов" – это яркий пример деградации российского кораблестроения. Деградации, когда страна, мнящая себя великой морской сверхдержавой и хвастающаяся проектами и макетами авианосцев водоизмещением до 100 тысяч тонн, не способна отремонтировать уже построенный корабль.

"Кузю" можно считать лакмусовой бумажкой краха всей отрасли в постсоветской России и окончательной гибелью в путинскую эпоху.

Единственный в России авианесущий крейсер, флагман флота, был объявлен неликвидным товаром, не подлежащем восстановлению, накануне дня ВМФ РФ. Символизм высшего уровня!