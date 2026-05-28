'Сверхважные две способности': Ходжес оценил, какое оружие может изменить ход войны Украины с Россией

Бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес заявил, что решающую роль в войне могут сыграть не отдельные типы вооружения, а конкретные военные способности. Сейчас Украине критически необходимы высокоточные средства поражения дальностью более тысячи километров.

А также есть потребность в мощной системе ПВО и ПРО для защиты населения от российских атак. Об этом Бен Ходжес рассказал в интервью Укринформу.

Ходжес подчеркнул, что не любит говорить о конкретных моделях оружия, поскольку главное значение имеют именно возможности армии. По его мнению, Украина нуждается в большом количестве высокоточных дальнобойных систем, способных поражать цели на расстоянии более тысячи километров.

Вторым критически важным направлением генерал назвал средства противовоздушной и противоракетной обороны. Усиление ПВО необходимо для защиты украинских городов и мирных жителей, которые ежедневно страдают от атак российских дронов и ракет.

Отдельно Ходжес прокомментировал заявления России об испытаниях ракеты "Сармат" и демонстрации лазерного оружия. Он не доверяет информации, которая поступает из Кремля или российского Минобороны, хотя признает, что РФ все еще имеет возможность разрабатывать опасные системы вооружения.

В то же время генерал убежден, что стратегия России, направленная на удары по гражданскому населению и энергетической инфраструктуре, не принесет ей победы. Он напомнил, что массовые бомбардировки гражданских во время Второй мировой войны и других конфликтов не давали решающего военного результата.

