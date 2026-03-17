'СВО идет по плану?' Шойгу признал угрозу украинских ударов по Уралу: россияне в истерике

Бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Уральский регион РФ якобы оказался в"зоне прямой угрозы со стороны Украины". Хотя еще недавно он, согласно заявлениям Совета безопасности РФ считался "недосягаемым для воздушных ударов".

Об этом он сообщил на выездном совещании в Уральском федеральном округе РФ, пишут пропагандистские росСМИ. По его словам, если раньше Уралу ничего не угрожало, то сейчас "ситуация изменилась".

Шойгу паникует относительно ударов ВСУ по Уралу

Как заявил Шойгу, там сосредоточены стратегические предприятия оборонно-промышленного комплекса, объекты энергетики, химической промышленности, крупнейшие нефтяные и газовые месторождения, которые разрабатывают все то, что составляет основу экономической безопасности и обороноспособности страны-агрессора.

Также Урал имеет разветвленную и насыщенную транспортную инфраструктуру, особенно крупные железнодорожные магистрали и узлы, автодороги федерального значения, заявил он.

"Вывод их из строя может нанести не только значительный экономический ущерб, но и дестабилизировать жизнедеятельность крупных агломераций, нарушить цепочки поставок, в том числе те, которые имеют критическое значение для обеспечения "специальной военной операции", — констатировал Шойгу.

Заявление бывшего министра обороны России не убедило россиян. Граждане государства-террористки высмеяли заявления кремлевского чиновника, ведь Украина длительное время продолжает наносить ракетно-дронные дальнобойные удары по военной и стратегической инфраструктуре России.

"Спецоперация идет по плану с опережением графика", — говорится в одном из комментариев.

Напомним, ранее в российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, после чего возник пожар в районе завода микроэлектроники "Кремний Эл", который производит электронные компоненты для российских ракетных комплексов и беспилотников.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети обнародовали подробности атаки на нефтебазу в городе Лабинск Краснодарского края. По предварительной информации, в результате удара на территории объекта уничтожена большая часть резервуарного парка.

