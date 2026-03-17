Уничтожена большая часть резервуарного парка: появились данные о последствиях атаки на нефтебазу в Лабинске. Фото и видео

В сети обнародовали подробности атаки на нефтебазу в городе Лабинск Краснодарского края. По предварительной информации, в результате удара на территории объекта уничтожена большая часть резервуарного парка.

После атаки на НПЗ было видно большое возгорание и столбы черного дыма. Об этом пишет мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.

Результаты удара по нефтебазе

Нефтебаза в городе Лабинск оказалась под массированной атакой украинских дронов-камикадзе в ночь на 16 марта. В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили атаку по территории объекта, однако традиционно пытались преуменьшить последствия атаки.

В то же время спустя сутки после обстрела в сети обнародовали фото и видео доказательства, которые подтверждают существенные последствия атаки БПЛА.

Мониторинговые каналы отмечают, что после атаки беспилотников 16 марта на нефтебазу уничтожена большая часть резервуарного парка. Более подробная информация будет известна после анализа спутниковых снимков.

При этом уже сейчас кадры с нефтебазы свидетельствуют о существенных потерях оккупантов. На территории атакованного объекта размещено около 30 резервуаров для хранения и перевалки нефтепродуктов. После атаки БПЛА на нефтебазе огонь охватил большую част резервуаров.

Что известно о нефтебазе

Целью беспилотников в ночь на 16 марта стала нефтебаза компании ООО "Югнефтепродукт". Этот объект является важным узлом топливной логистики на юге России.

База относится к категории топливных терминалов среднего размера, обеспечивающих распределение светлых нефтепродуктов (дизельное топливо, бензин). Общий объем резервуарного парка составляет более 9 тыс. кубометров. На нефтебазе есть собственная железнодорожная ветка для приема цистерн, а также автоматизированные системы налива для бензовозов.

Нефтебаза в Лабинске играет критическую роль в цепочке поставок для южной группировки войск армии РФ. Краснодарский край выступает ключевым тыловым районом для обеспечения российских оккупантов, действующих на в Запорожской и Херсонской области. Такие базы, как "Югнефтепродукт", используются для перевалки топлива с крупных НПЗ на автомобильный транспорт.

