В Новгородской области атакован авиационный ремонтный завод: там могли быть два самолета А-50

В ночь на 17 марта на территории РФ было снова неспокойно. В частности, в городе Старая Руса Новгородской области под атаку попал авиационный ремонтный завод.

На предприятии могли быть два самолета А-50. Об этом сообщает Telegram-канал "Exelinova+".

"Сегодня ночью в Старой Руси Новгородской области был атакован 123-й авиационный ремонтный завод", – говорится в сообщении.

Местные жители утверждают, что взрывы в районе завода прогремели примерно в 04:00. Впоследствии неподалеку от предприятия были зафиксированы пожарные автомобили. А на самом объекте очевидцы слышали гул самолетов, возможно, по их словам, борта перегоняли в ангары.

"По информации мониторинговых каналов авиации России, на заводе находятся два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50", – говорится в сообщении.

Что известно о заводе

Предприятие занимается ремонтом, модернизацией и техническим обслуживанием военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил РФ. Оно специализируется на обслуживании самолетов Ил-76, Ил-78, Л-410, а также двигателей Д-30КП, АИ-20, ЗСУ ТГ-16М и воздушных винтов АВ-68 и АВ-72.

Завод входит в структуру АО "Авиаремонт" и является частью ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация", принадлежащего госкорпорации РФ "Ростех".

В то же время в минобороны РФ заявили о якобы уничтожении 206 украинских беспилотников в течение прошлой ночи над территорией страны-агрессора.

Что известно о самолете А-50

А-50 – это советский и российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. Он предназначен для обнаружения и сопровождения воздушных и надводных целей, а также для передачи информации командным пунктам о текущей обстановке.

Самолет используется для координации действий истребительной и ударной авиации при наведении на цели. Кроме того, А-50 может выполнять функции воздушного командного пункта.

Напомним, в ночь на 16 марта взрывы раздавались в российском Ульяновске. В результате атаки "временно" прекратил свою работу крупнейший российский авиастроительный завод "Авиастар". Предприятие производит военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолеты-заправщики Ил-78М-90А и обеспечивает сервисное обслуживание тяжелых транспортников Ан-124 "Руслан".

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 марта в Краснодарском крае раздавались взрывы. Местные власти пожаловались на "обломки БпЛА", которые поразили нефтебазу Тихорецкого нефтяного узла. На территории вспыхнул пожар, его фиксировали спутники.

