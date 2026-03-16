В российском Ульяновске атакован авиастроительный завод: что известно о последствиях

В ночь на 16 марта беспилотники "совершили визит" в российский Ульяновск. В результате атаки "временно" прекратил свою работу крупнейший российский авиастроительный завод "Авиастар".

Об этом сообщает Telegram-канал "Exelinova+". По информации российских пабликов, на местах атак работают экстренные службы.

Что известно об атаке

Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что минувшей ночью над областью дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять вражеских БПЛА. В частности, место падения зафиксировано в Чердаклинском районе, там работают специальные службы.

"После отражения атаки беспилотников временно не работают завод "Авиастар" и аэропорт Ульяновск-Восточный. Информация уточняется", – говорится в одном из местных пабликов.

В то же время в российском минобороны заявили, что всего, над территорией РФ, силам ПВО за ночь якобы удалось сбить 145 украинских БПЛА.

Важность атакованного предприятия РФ

"Авиастар" – ведущий российский авиастроительный завод, входящий в Объединенную авиастроительную корпорацию (структура Ростех). Предприятие производит военно-транспортные самолеты Ил-76МД-90А, самолеты-заправщики Ил-78М-90А и обеспечивает сервисное обслуживание тяжелых транспортников Ан-124 "Руслан".

За последние годы завод активно расширялся, и к 2026 году численность его персонала выросла примерно до 13 тысяч сотрудников, чтобы увеличить объемы производства военно-транспортной авиации. Производственные мощности "Авиастара" позволяют выпускать до полусотни самолетов в год.

Напомним, в ночь на 16 марта неизвестные дроны наведались в Краснодарский край (Россия). Под атакой оказалась нефтебаза в Лабинске. В результате ударов на объекте зафиксирован значительный пожар и задымление.

Как писал OBOZ.UA, в ночь на 15 марта в том же Краснодарском крае раздавались взрывы раздавались взрывы. Местные власти пожаловались на "обломки БпЛА", которые поразили нефтебазу Тихорецкого нефтяного узла. На территории вспыхнул пожар, его фиксировали спутники.

