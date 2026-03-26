Успешные украинские контратаки вызвали истерику у россиян: z-блогер "разнес" ложь Кремля

Российские пропагандисты все чаще начали подвергать критике риторику Кремля, который продолжает выдумывать "успехи" оккупационной армии РФ на поле боя в Украине. Один военный блогер пожаловался на неспособность путинской армии добиться победы в Украине и призвал к серьезным реформам в области наращивания численности войск и оборонно-промышленного комплекса.

Пропагандист признал, что войска РФ страдают от многочисленных проблем, которые мешают им добиваться успехов на передовой. Об этом пишет Институт изучения войны.

Критика Кремля внутри РФ

По данным ISW, z-блогер утверждал, что российским войскам трудно продвигаться вперед, используя тактику проникновения небольших групп и сталкиваясь с доминированием украинских беспилотников на поле боя. Блогер подчеркнул, что оккупанты не смогут добиться решающей победы на поле боя в ближайшее время без фундаментальных изменений в структуре российских вооруженных сил и отказа от наступления небольшими группами.

Также он оценил, что российскому высшему военному командованию необходимо снять давление на командиров низшего звена с целью получения преувеличенных отчетов для вышестоящего командования, а также улучшить и продлить боевую подготовку. Блогер призвал российскую оборонно-промышленную базу более оперативно реагировать на технологические разработки на поле боя и раскритиковал недостаточную защиту российской бронетехники, несмотря на очевидную способность украинских сил уничтожать её с помощью FPV-дронов.

Пропагандист заявил, что российским войскам потребуется около 100 лет, чтобы захватить остальную часть Украины. Эксперты ISW считают, что заявления военного блогера могут быть последней попыткой раскритиковать Кремль и российское военное командование перед тем, как Кремль введет ожидаемый в будущем запрет на Telegram и переведет военных блогеров на контролируемые государством платформы.

В Москве выдумывают "победы" на фронте

Постоянное настаивание диктатора Владимира Путина на том, чтобы российские войска поддерживали давление по всей линии фронта непрерывным, хотя медленным и изнурительным, продвижением, несовместимо с реформами, которые необходимо было бы провести российской армии для достижения решающей победы на поле боя в Украине.

Эксперты отмечают, что российскому оборонно-промышленному комплексу пришлось бы остановить работу заводов для переоборудования оборудования под производство модифицированной техники и вооружения. Кроме того, российскому военному командованию пришлось бы отвести действующие войска с линии фронта для дополнительной подготовки, а увеличение сроков начальной подготовки новобранцев задержало бы их отправку на передовую. Любые потенциальные мобилизационные мероприятия, которые Кремль мог бы предпринять в ближайшем будущем, не обеспечили бы боеготовность войск к летнему наступлению.

Успешные контратаки ВСУ

Аналитики отмечают, что успешные контратаки Украины на северо-востоке и юге страны в последние месяцы вызывают подобную критику в российском информационном пространстве. Военный блогер открыто критиковал неоднократную ложь российского военного командования о захвате Купянска.

Путин и начальник Генерального штаба РФ Валерий Герасимов неоднократно заявляли о захвате Купянска, несмотря на широко распространенную негативную реакцию российских военных блогеров и визит президента Украины Владимира Зеленского в город в середине декабря 2025 года. ISW оценила, что Украина предприняла успешные контратаки в направлении Купянска в ноябре 2025 года и в направлении Александровки в конце января 2026 года, что вызвало негативную реакцию в российском информационном пространстве.

Увеличение числа жалоб в российском информационном пространстве связано с тем, что оккупанты не смогли должным образом подготовиться к весенне-летнему наступлению 2026 года, которое, по оценке ISW уже началось.

