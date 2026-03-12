Кремль попытался уменьшить значение украинского удара по заводу 'Кремний Эл': это вызвало истерику у Z-блогеров – ISW

Страна-террорист Россия пытался преуменьшить последствия украинского удара по заводу "Кремний Эл" в Брянске. Россияне придумали легенду, что удар якобы был направлен на мирных жителей, и обвинили в причастности к обстрелу Великобританию.

Однако попытки Кремля преуменьшить и исказить последствия удара по заводу вызвали негативную реакцию среди российских пропагандистов. Об этом пишет Институт изучения войны.

Реакция Кремля на удар по заводу

В Министерство иностранных дел РФ пожаловались, что Украина не могла проводить такие удары без обмена разведданными со стороны Великобритании и других стран НАТО. В Кремле тут же заявили, что атака по заводу якобы стала попыткой Британии и других западных стран сорвать трехсторонние переговоры между США, Украиной и Россией.

Путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков и другие представители российской власти поддержали обвинения МИД в участии Великобритании и заявили, что "удар был направлен на мирных жителей".

Аналитики отмечают, что такая риторика россиян является попыткой преуменьшить возможности украинских дальнобойных ударов и отвлечь внимание от упрямства России в мирном процессе, обвиняя Великобританию в обмене разведданными с Украиной.

Истерика пропагандистов

Подобная риторика вызвала негативную реакцию среди российских Z-блогеров. Пропагандисты отвергли противоречивые попытки российского государства преуменьшить значимость удара и раскритиковали неспособность министерства обороны России защитить один из крупнейших и важнейших объектов ВПК в России.

Некоторые военные блогеры критиковали слабые возможности российской ПВО и радиоэлектронной борьбы, отмечая, что никто не спрашивает, сколько ракет удалось сбить Россия. Таким образом они критиковали российские власти за неспособность предоставить прозрачные отчёты о бударах по заводу и эффективности российской ПВО.

Пропагандисты вновь подчеркнули, что завод является крупным производителем высокочастотных транзисторов, необходимых для российской военной связи, а также для РЭБ и компонентов для систем межконтинентальных баллистических ракет "Ярс", "Булава" и "Тополь-М", утверждая, что заменить специалистов, погибших в результате удара, будет сложно.

Также они пожаловались на нехватку российских ракет, недостаточные возможности РЭБ, неспособность вывести из строя украинские аэродромы, способствовавшие нанесению ударов по заводу, и неспособность России ремонтировать повреждённые системы ПВО из-за санкций.

Как сообщал OBOZ.UA, в российском Брянске 10 марта прогремела серия мощных взрывов, после чего возник пожар в районе завода микроэлектроники "Кремний Эл". Завод производит электронные компоненты, которые используются в российских ракетных комплексах и беспилотниках. Впоследствии в Генштабе подтвердили, что успешные удары по российскому предприятию нанесли подразделения Сил обороны Украины ракетами Storm Shadow.

