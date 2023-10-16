'Своей земле не можем ума дать': оккупанты начали задумываться, зачем вообще было лезть в Украину. Перехват

Российские оккупанты, побывав на фронте, начали задумываться, зачем вообще было лезть в Украину. Они откровенно заявляют, что не могут навести порядок на своей земле, поэтому соваться на нашу, было абсурдом.

Об этом свидетельствует разговор военного РФ с супругой, который перехватило Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Запись опубликована в Telegram(чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

"Не знаю, зачем вообще туда полезли. Хотя, бл*дь, своей земле не можем ума дать", – выдал оккупант.

Он рассказал, что уйти в отпуск в его подразделении можно только за деньги и стоит такая возможность очень дорого.

"Тут некоторые пошли за деньги, если по одному человеку будут отпускать", – сказал военный РФ.

Оккупант считает, что погибнет в Украине.

"Будем дальше тут помирать... Я не знаю, когда они закончат. Они либо переговорами будут заканчивать, либо нах*й…внатуре ядерным оружием нах*й", – сказал оккупант.

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Он признал, что ядерное оружие достанет даже до РФ.

Женщина пожаловалась, что людям не дают покоя и заявила, что кровавый диктатор РФ Владимир Путин отмывает деньги.

Мужчина в ответ поддержал ее, заявив, что деньги на войну "тратятся" в бешеных размерах.

Как сообщал OBOZ.UA, жена очередного российского военного, которого диктатор Владимир Путин отправил воевать в Украину, пожаловалась на потери в армии страны-агрессора. Она рассказала про одного своего знакомого, целый взвод которого отминусовали воины Сил обороны Украины.

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