Интересный случай произошел на покровском направлении. Отделение российских штурмовиков пошло в атаку по открытой местности в полный рост на украинский опорный пункт, и воины 110-й механизированной бригады, как в тире, уничтожили всех штурмовиков.

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Коли зібрали документи вбитих, то наші розвідники були здивовані - адже ці росіяни вже були у полоні саме у 110-ї механізованої бригади та поіїхали на обмін до Росії!

Суриков Михаил Владимирович, 1974 року народження, з Татарстана, був взятий у полон воїнами 110-ї бригади під Авдіївкою 18 листопада 2023 року.

Тюмин Александр Николаевич, 1976 року року народження, з Ногінська Московської області, був взятий у полон також під Авдіївкою 16 жовтня 2023 року.

Судячи з особистих паперів Сурикова та Тюмина, скоріше за все, уся група складалась саме з обміняних з полону бійців. У інших ліквідованих особистих документів та паперів не було.

Судячи з особистих паперів, Суриков та Тюмин служили у 114-й мотострілецькій бригаді ЗС РФ, після здачі у полон вони біля 8 місяців знаходились у українській колонії, потім повернулись до Росії, кілька місяців знаходились у фільтраційному таборі, а потім їх знову направили для проходження служби назад до 114-ї бригадт, і там їх одразу направили у штурмовий загін як "штрафников". Усе відділення колишніх полонених було направлено в атаку по абсолютно відкритому полю, і жоден з росіян з цієї атаки не повернувся.

Очевидно, російське командування не довіряє своїм солдатам, які підняли руки, і посилає в атаки, щоб вони вже гарантовано з них не повернулись, заступитись за них в РФ нема кому. Путін веде до останнього руського.