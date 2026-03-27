Своих жертв держали в подвалах: на Херсонщине разоблачили сеть коллаборационистов, которые похищали и пытали людей

В Украине объявили подозрение 16 лицам, причастным к созданию и деятельности преступной организации на временно оккупированной Херсонщине. Они действовали под видом "правоохранительного органа".

Видео дня

Правонарушители систематически похищали и пытали гражданское население. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Следствие установило, что после оккупации части Херсонской области в Скадовске создали незаконное "районное отделение полиции" в структуре так называемого "мвс рф". Внутри этого псевдоучреждения функционировала отдельная преступная организация.

Ее организовал гражданин Украины, который привлек к деятельности местных жителей с пророссийскими взглядами, а также бывших и действующих правоохранителей. Участникам предоставили вымышленные должности и звания, чтобы создать видимость легальной работы.

Фигуранты занимались преследованием местных жителей, которых считали проукраински настроенными. Людей похищали из домов или просто с улиц, а также задерживали украинских правоохранителей.

Пострадавших удерживали в подвальных помещениях захваченного участка без связи с внешним миром. Во время незаконных "следственных действий" к ним применяли физическое насилие, запугивание и пытки, пытаясь принудить к сотрудничеству или получить нужные показания.

По этим фактам открыты уголовные производства по статьям о создании преступной организации, коллаборационистской деятельности, похищении людей и пытках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!