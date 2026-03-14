Убийства ради пропаганды: идентифицированы 13 коллаборационистов, которые во время оккупации Изюма пытали людей и снимали пытки на видео. Фото

Правоохранители установили личности 13 человек, причастных к пыткам и убийствам гражданских во время оккупации Изюма на Харьковщине. Речь идет об 11 боевиках оккупационных формирований, депутате так называемой "ЛНР" и председателе "союза кинематографистов ДНР". Преступления они совершали в 2022 году, когда город находился под контролем российских войск.

Информацию обнародовал Офис Генерального прокурора в своем Telegram-канале. В сообщении отмечается, что всем 13 фигурантам уже сообщено о подозрении в государственной измене и нарушении законов и обычаев войны.

В учреждении подчеркнули: "Эти преступления не имеют срока давности. Возмездие неизбежно".

Охота на людей

По данным следствия, большинство подозреваемых еще с 2014 года открыто поддерживали российскую агрессию и сотрудничали с оккупационными администрациями. В соцсетях они публиковали фото и сообщения, где хвастались участием в захвате здания СБУ в Луганске.

После начала полномасштабного вторжения их деятельность стала более жесткой. Во время оккупации Изюма они участвовали в рейдах против местных жителей. Людей задерживали, грабили, избивали и допрашивали. Основной целью было получить информацию о ветеранах АТО, украинских военных или тех, кто мог помогать Вооруженным силам Украины.

Следствие установило еще одну деталь. Оккупанты фиксировали пытки на видео. Эти записи использовали для монтажа пропагандистских роликов о так называемой "ликвидации бандеровцев". За такую деятельность участники группы получали повышение и поощрение от руководства оккупационных структур и, как отмечают правоохранители, от политического руководства России.

Детали пыток

Национальная полиция Украины сообщила, что преступления происходили в период с начала апреля по 10 сентября 2022 года. В это время во временно оккупированном Изюме боевики без каких-либо процессуальных документов задерживали гражданских людей и доставляли их к месту дислокации своего подразделения.

Для содержания задержанных они использовали хозяйственную постройку на территории частного домовладения. Там обустроили импровизированный застенок. В некоторых случаях людей держали в металлическом контейнере, который стоял вблизи остановки общественного транспорта в городе.

В ходе расследования также задокументирован факт убийства гражданского человека. По данным следствия, военнослужащие оккупационных формирований жестоко избили мужчину. После этого по приказу командира один из соучастников застрелил потерпевшего из автомата. Тело погибшего вывезли и оставили возле железнодорожного переезда.

Одной из жертв стал 46-летний пластун и помощник депутата Изюмского городского совета. Мужчину сильно избили, а затем выстрелили ему в лицо. Тело также выбросили неподалеку железнодорожного пути.

