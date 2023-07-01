Связь пропала еще 10 месяцев назад: на фронте погиб реквизитор фильмов Одесской киностудии

В боях с российскими захватчиками Украина потеряла еще одного героя. Стало известно о гибели на фронте Тимофея Бойко (позывной "Аякс"), который в гражданской жизни работал реквизитором.

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Об этом в субботу, 1 июля, сообщили на странице Одесской киностудии в Facebook. Там отметили, что связь с Тимофеем оборвалась еще 16 сентября 2022 года.

Тогда он вместе с побратимами принимал участие в освобождении села Правдино Херсонской области. Оно было деоккупировано в рамках осеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

"Сейчас пришло страшное известие о его гибели. Низкий поклон и вечное уважение Герою! Покойся с миром!" – сказано в сообщении.

Тимофей Бойко работал реквизитором в фильмах Одесской киностудии "Крепость Хаджибей" и "Край реки".

Прощание с воином состоится во вторник, 4 июля, в Одесском доме офицеров в 10:00. Похороны защитника начнутся на западном кладбище Одессы в 12:00.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Одесской области простились с 24-летним защитником Василием Григоренко, который мужественно защищал Украину от оккупантов. Похороны прошли в селе Новопетровка Раздельнянского района.

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