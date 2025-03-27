Сырский посетил Сумщину на фоне увеличения интенсивности действий противника и дал несколько приказов. Фото

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский приехал в Сумскую область на фоне увеличения интенсивности действий армии РФ и попытки врага перевести боевые действия на территорию Украины. Он работал в бригадах ДШУ, морской пехоты, территориальной обороне, механизированных и некоторых других подразделениях.

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Об этом говорится на его Facebook-странице. Сырский отметил, что детально изучил все проблемные вопросы организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, БПЛА и перемещении резервов.

По его словам, украинские воины в операционной зоне группировки войск "Курск" ведут оборонительную операцию и пытаются не допустить прорыва российских оккупантов вглубь территории Украины. С этой же целью бойцы сил обороны совершают результативные контратакующие и штурмовые действия.

"В ходе работы подробно изучил все проблемные вопросы, касающиеся организации обеспечения боевых действий, а также принял решение о пополнении боеприпасов, дронов и перемещении резервов", – говорится в сообщении.

Главком отметил, что семь с половиной месяцев с начала операции в Курской области РФ общие потери врага составляют более 55 тыс. лиц, из которых безвозвратные – более 22,2 тысячи, санитарные – более 31,8 тысячи захватчиков, пленные – более 940 человек.

"Мое уважение воинам на Курском направлении за результативность и устойчивость. Благодаря вам держим "санитарную зону" на территории страны-агрессора, блокируем врага на северной границе Сумщины. Уверен, что новые наступления и новые победы у нас впереди", — подчеркнул Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что операция украинских военных в Курщине продолжается. Подразделения Сил обороны Украины выполняют задачи "именно так, как это нужно". Окружения украинских защитников нет, в то же время, Россия накапливает силы для удара по Сумщине.

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