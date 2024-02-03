Сырский провел перераспределение сил и средств на Купянском направлении. Фото

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский совершил очередную рабочую поездку на передовую, где встретился с военными, которые держат оборону на Купянском направлении. Там у него прошли оперативные совещания с командованием.

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Об этом Сырский сообщил в своем Telegram-канале. Он заслушал доклады командиров на пунктах управления, после чего они рассмотрели возможные сценарии действий войск страны-агрессора РФ, беря во внимание результаты ведения разведки.

"С целью решения проблемных вопросов, критически важных для устойчивости обороны, были отданы необходимые указания и проведено перераспределение сил и средств", – отметил командующий Сухопутными войсками.

Он рассказал, что обстановка на Купянском направлении остается напряженной. На всех участках фронта Силы обороны Украины ведут тяжелые бои с оккупантами, во время которых противник продолжает проводить штурмовые действия высокой интенсивности. Кроме того, россияне постоянно подтягивают на передовую новые резервы.

"Главными приоритетами остаются эффективное ведение разведки, слаженное применение всех средств огневого поражения, защита наших подразделений средствами радиоэлектронной борьбы, сохранение жизни наших военнослужащих", – написал Сырский.

Как сообщал OBOZ.UA, на Купянском и Лиманском направлениях фронта в пределах Харьковщины и Луганщины сохраняется довольно непростая ситуация – там продолжаются тяжелые бои, у врага есть продвижения. Однако сейчас эти два направления не являются основной целью оккупантов в войне, считает военный эксперт Владислав Селезнев.

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