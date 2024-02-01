'Ситуация там достаточно непростая': Селезнев оценил ход боев на Купянском и Лиманском направлениях и указал на риски

На Купянском и Лиманском направлениях фронта в пределах Харьковщины и Луганщины сохраняется довольно непростая ситуация – там продолжаются тяжелые бои, у врага есть продвижения. Однако сейчас это не основная цель оккупантов в войне, потому что как подарок диктатору Путину, скорее всего, они готовят полную оккупацию Авдеевки.

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Об этом в интервью OBOZ.UA заявил военный эксперт Владислав Селезнев. По данным командования Сухопутных войск ВСУ, на Купянском направлении в Харьковской области враг сосредоточил 44-тысячную группировку.

Он отметил тот факт, что российские пропагандисты заявляют о взятии под контроль села Табаевка. Хотя оно расположено в ущелье, в низине, поэтому находиться там непосредственно ни украинским Силам обороны, ни российским оккупантам не выгодно.

"Есть риск того, что населенные пункты, стоящие на высотах, находясь под контролем врага, будут создавать немало проблем для любого дислоцирующегося в Табаевке гарнизона. Так что, вероятнее всего, это серая зона, а заявления россиян о том, что они контролируют этот населенный пункт, не соответствуют действительности", – пояснил эксперт.

Общие тенденции на Купянском направлении он называет довольно непростыми. А главное внимание обращает на события, происходящие рядом и вокруг Синьковки. Там российская оккупационная армия в течение нескольких дней имеет продвижение.

"Не потому, что так прекрасно действуют оккупационные силы и средства, а, скорее, вследствие ряда ошибок военных руководителей на местах наших сил и средств, ведущих там оборонительные бои. Безусловно, ситуация тревожная. Я надеюсь, что генерал Сырский со своим штабом найдет возможность, чтобы как минимум стабилизировать ситуацию на этом направлении", – заявил Селезнев.

По его словам, движение российских сил на Купянском направлении очевидно. Оккупантам важно вернуться в Харьковскую область: выйти к реке Оскол, взять под контроль большой железнодорожный узел – Купянск-Узловой.

"В рамках реализации этой миссии враг действует", – отметил эксперт.

Однако он не считает, что это может быть так называемым подарком оккупантов российскому диктатору Путину до его переизбрания на пятый президентский срок. По мнению Селезнева, для него, вероятно, как подарок готовят полную оккупацию Авдеевки.

"Там ситуация для наших сил и средств более сложная. Вероятно, именно Авдеевку оккупанты рассматривают как своего рода президентский подарок Путину до середины марта. Что же касается Купянского направления, так же как и Лиманского, то там враг сейчас формирует возможность для дальнейших атак с целью оккупации определенных территорий Украины", – пояснил эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, войска РФ усилили наступательные действия на Харьковщине в рамках зимне-весенней операции и преследуют цель выйти на реку Жеребец, протекающую на границе с Луганщиной. Но по мнению аналитиков ISW, вряд ли оккупанты смогут достичь этих целей и, вероятно, будут полностью истощены к началу весны.

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