'Телевизор еще побеждает над холодильником': в ВСУ объяснили, почему оккупанты стремятся захватить Табаевку на Харьковщине

Оккупационные войска России стремятся захватить село Табаевка в Харьковской области, чтобы показать своему диктатору Владимиру Путину и россиянам хоть какую-то "победу". Хотя населенный пункт тяжело контролировать из-за болотистой местности.

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Он расположен на Купянском направлении и всего в нескольких километрах от Луганщины, где проходит линия фронта. О действиях врага рассказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона.

"Чем ближе выборы в "Лаптестане", нужно преподносить кремлевскому правителю любые победы, чтобы это подать через телевизор для своих граждан. К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником", – отметил он.

По его словам, именно поэтому такие населенные пункты как Крахмальное, где до широкомасштабного вторжения жило всего 45 человек, и еще меньшую Табаевку росТВ подает россиянам как "взятие Берлина".

"Любая победа, имеющая административное название – для них что-то невероятное", – объяснил Фитьо.

Он подчеркнул, что село Табаевка на самом деле трудно контролировать из-за его расположение – в низине и болотистой местности.

Спикер Сухопутных войск в очередной раз опроверг слухи о "взятии" оккупантами этого населенного пункта. По его словам, там сейчас продолжаются бои, враг несет потери в живой силе и технике.

"Табаевку враг не захватил, возле села продолжаются бои. Наши защитники пытаются вытеснить врага на прежние позиции, где он был раньше. Поэтому все заявления, которые он делает по поводу захвата этой крошечной деревни, не соответствуют действительности. Там продолжаются бои. Вчера враг там понес потери – много раненых, уничтожена и подбита техника", – добавил Фитьо.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее оккупанты заявили о захвате сел Табаевка и Берестово на Купянском направлении. А в ВСУ предупредили, что россияне, которые спустится в эту болотную местность, сразу станут мишенью.

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