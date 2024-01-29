'Тот, кто спустится в эту болотную местность, сразу станет мишенью': в ВСУ прокомментировали ситуацию с Табаевкой. Карта

Российские оккупационные войска не захватили деревню Табаевку на Купянском направлении. В то же время, правда, что возле населенного пункта продолжаются тяжелые бои.

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Об этом в эфире "Радио Свобода" заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо. Отметим, что о "захвате" нескольких сел на Харьковщине ранее утверждали российские пропагандистские источники.

"Табаевка находится в достаточно невыгодном месте... Там продолжаются ожесточенные бои и украинские защитники пытаются оттеснить врага с позиций, на которых он находится", – объяснил военный.

Село Табаевка разместилось у истоков реки Песчаная, где ниже по течению на расстоянии 2 км стоит село Песчаное. В нескольких километрах к востоку – граница Харьковщины с Луганщиной. До войны в этом селе, вероятно, проживало до 34 человек (год переписи населения неизвестен).

Во время полномасштабного российского вторжения в 2022-м оккупанты захватили Табаевку. Когда ВСУ выгнали их оттуда, враг неоднократно обстреливал населенный пункт.

27 и 28 января 2024 года в СМИ появилась информация о повторном захвате села российскими войсками. Пропагандисты заявляли, что туда "зашли" подразделения 47-й танковой дивизии. Однако в Силах обороны Украины это опровергли. Никаких подтверждений продвижения оккупантов в этом районе не выявили и аналитики ISW.

По словам Фитьо, Табаевка стоит в низине, в болотной местности, поэтому россияне, которые решатся спуститься туда, "сразу станут мишенью в тире". Украинские защитники позаботятся о том, чтобы эти болота стали могилой для оккупантов, которые сейчас пытаются атаковать село.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики DeepState объяснили, что возле Табаевки оккупанты проводят штурмы и подошли к населенному пункту. В то же время село Берестово (о захвате которого тоже заявляли россияне) враг плотно обстреливал из артиллерии, вероятно, прежде чем тоже идти в штурм.

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