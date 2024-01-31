Войска РФ активизировали наступательные операции в Харьковской области: в ISW оценили, сможет ли враг продвинуться. Карта

Российские оккупационные войска активизировали наступательные действия в Харьковской области в рамках зимне-весенней операции. Цель захватчиков выйти на реку Жеребец, протекающую на границе Харьковской и Луганской областей, и административные границы.

Видео дня

Однако вряд ли российские войска смогут достичь этих целей и, вероятно, будут полностью истощены к началу весны. На такое заявление руководителя Главного управления разведки МОУ Кирилла Буданова обратили внимание аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Там отметили, что заявления главного украинского разведчика согласовываются с их собственными наблюдениями – наступление оккупантов на указанном направлении активизировалось в начале января 2024 года. Армия Кремля недавно достигла тактических успехов юго-восточнее Купянска вдоль критического пути P07 Купянск-Сватово возле села Крохмальное. Вероятно, наступление противника усиливается северо-западнее и западнее этого населенного пункта в направлении реки Оскол.

"Российские силы, вероятно, смогут получить дополнительные преимущества на тактическом уровне в районе Купянска. Однако вряд ли они смогут превратить эти тактические преимущества в более широкие механизированные маневры, необходимые для оперативного значительного продвижения и захвата больше территорий в Харьковской области и продвижения в Луганщину и административных границ Донецкой области", – говорится в аналитике ISW.

Специалисты отметили, что подразделения 1-й гвардейской танковой армии и 6-й общевойсковой армии Западного военного округа активны в Купянском районе и способны вести фронтовые наступления во главе с пехотой. Однако они не продемонстрировали возможности проводить широкомасштабные механизированные маневры после развертывания на этой оси более года назад.

Напомним, ранее в ISW уже сообщали, что оккупанты увеличили темп наступательных операций в Харьковской области и проводят атаки к северо-востоку от Купянска. Также стало известно, что путинские войска недавно продвинулись к западу от Синьковки.

Кремлевские пропагандисты утверждали, что подразделения 47-й танковой дивизии якобы захватили населенный пункт Табаевка к юго-востоку от Купянска. Однако аналитики ISW не обнаружили доказательств, подтверждающих это утверждение.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В DeepState разъяснили ситуацию по населенным пунктам Табаевка и Берестово Харьковской области. По состоянию на вечер субботы, 27 января, эта информация, распространяемая на вражеских источниках, не соответствовала действительности.

– В ВСУ выразили убеждение, что оккупанты стремятся захватить село Табаевка в Харьковской области, чтобы показать своему диктатору Владимиру Путину и россиянам хоть какую-то "победу". Хотя населенный пункт тяжело контролировать из-за болотистой местности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!