Сырский с Умеровым почтили память погибших на Дебальцевском направлении воинов. Фото

18 февраля, в День памяти погибших в боях за Дебальцево Донецкой области, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, министр обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба ВСУ Анатолий Баргилевич посетили Аскольдову могилу в Киеве. Там они почтили память наших защитников, которые пали в битве с российским агрессором.

Сырский поделился соответствующими фото в своем Telegram-канале. "Бои за Дебальцево – это для меня не только термин из истории нашей десятилетней войны за Независимость против российской агрессии. Бои за Дебальцево – это и часть моей личной жизни", – отметил главнокомандующий.

Зимой 2015 года Сырский был одним из командиров сил Антитеррористической операции на Дебальцевском плацдарме. В частности, он координировал выход украинских подразделений из Дебальцево.

Сырский, Умеров и Баргилевич возложили цветы к памятнику, возведенном на Аскольдовой могиле в память о битве за Дебальцево. Капелланы Православной церкви Украины и Украинской греко-католической церкви помолились за погибших воинов.

"Также здесь на Аскольдовой могиле рядом похоронены два украинских воина, которых знал лично и с которыми пересекался на боевых тропах. Это герой Украины Дмитрий Коцюбайло – "ДаВинчи" и Андрей Пильщиков – "Джус". Посетил их могилы и почтил светлую память этих мужественных, легендарных украинских рыцарей..." – написал главнокомандующий.

"Я знаю точно, мы вернемся в Дебальцево, мы вернемся в Углегорск, Логвиново, Редкодуб, наконец мы вернемся в нашу украинскую Авдеевку и Донецк", – добавил генерал-полковник и высказал уверенность в победе Украины.

Как писал OBOZ.UA, ровно 10 лет назад, 18 февраля 2014-го, на Майдане в Киеве начались массовые расстрелы во время протестов. Украинцы стояли со щитами и камнями против водометов и огнестрельного оружия тех, кто называл себя правоохранителями.

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