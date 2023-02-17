Табу на поставку Украине дальнобойных ракет будет снято, – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность предоставления нашим Вооруженным силам дальнобойных ракет. По его словам, табу насчет их поставки уже снимается.

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Об этом Зеленский сказал в пятницу, 17 февраля, в вечернем обращении к украинскому народу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Он также напомнил об успехах, которых уже достигли украинские власти и дипломаты.

В частности, уже была сформирована танковая коалиция – партнеры предоставят Украине десятки современных танков, необходимых для достижения успехов на поле боя. Часть бронетехники будет в распоряжении ВСУ уже в следующем месяце.

Также путем переговоров удалось добиться предоставления Украине немалого количества артиллерии и боеприпасов.

Теперь же, по словам Зеленского, настал черед дальнобойных ракет и боевой авиации.

О необходимости предоставления Украине большего количества вооружения президент говорил сегодня на открытии Мюнхенской конференции безопасности – одного из наиболее весомых международных собраний.

"Ключевой месседж Украины на конференции безопасности очевиден: мы должны сделать все, чтобы уже в этом году обеспечить крах российской агрессии. Это возможно. Это нужно. Но это возможно, если Украина получит то оружие, которое необходимо для этого", – сказал он.

Ранее Владимир Зеленский сообщил о первых результатах дипломатического турне по странам Западной Европы. По его словам, есть очень важные договоренности по поводу дальнобойных ракет и танков, а также боевой авиации.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 8 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетил Великобританию, где встретился с премьер-министром Риши Сунаком. Они обсуждали оборонные вопросы и договорились о поставках Украине дальнобойного оружия.

– О том, какие дальнобойные ракеты могут появиться у ВСУ от Великобритании, читайте в нашем материале.

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