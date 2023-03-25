''Так будет с каждым!'' Силы обороны показали, как уничтожили вражеский ''Град''. Видео

Украинские воины из Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны уничтожили вражескую РСЗО БМ-21 "Град". Поражение российской системы производилось с использованием дронов.

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Как "Град" российских оккупантов взлетел в воздух, показали в Региональном управлении Сил территориальной обороны "Восток" Вооруженных сил Украины. Защитники заверили: такая судьба ждет каждого пришедшего на украинскую землю захватчика.

"В результате слаженных действий и с использованием дронов, подразделениями Днепропетровской отдельной бригады Сил территориальной обороны была уничтожена реактивная система залпового огня БМ-21 "Град" оккупантов. Так будет с каждым пришедшим на нашу землю!" – отмечается в подписи к видео.

На опубликованных кадрах зафиксировано обнаружение и поражение вражеской РСЗО. На месте, где недавно стоял российский "Град", после ударов украинских воинов в небо поднялся столб дыма.

Где именно и когда была уничтожена вражеская реактивная система залпового огня, не сообщается.

Напомним, ранее украинские разведчики из 10-ти отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали разгромные удары по оккупантам. Обнаружив группу выдвинувшихся на штурм захватчиков, украинские воины нанесли по ним удары с помощью БПЛА. У врага – потери погибшими и ранеными.

В то же время уцелевшие захватчики не колеблясь покидали раненых оккупантов, пытаясь спасти собственные никчемные жизни.