Так сейчас ''звучит'' Соледар: украинские пограничники показали видео из города, который защищают

Украинские пограничники показали видео из города Соледар в Донецкой области, за которое продолжаются тяжелые бои с российскими оккупантами. Населtнный пункт постоянно обстреливается, борьба не утихает ни на миг.

Видео дня

Кадры, снятые воинами Государственной пограничной службы Украины, были опубликованы на официальном Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил. Они были сделаны в четверг, 12 января (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Сегодня Соледар и Бахмут являются наиболее важными направлениями фронта. В городах продолжается непрерывная борьба, вражеские войска государства-агрессора России постоянно пытаются наступать и окружить город, но их попытки проваливаются. Украинские воины держат оборону.

На видео пограничников можно услышать, что обстрелы в Соледаре не прекращаются, но защитники Украины отбивают все вражеские атаки.

"Так сейчас "звучит" Соледар, город, который когда-то, до прихода в Украину российских оккупантов, был одним из самых комфортных и спокойных в Донецкой области", – говорится в сообщении.

К слову, спутниковые фото показали, что в Соледаре из-за постоянных российских атак не осталось ни одного уцелевшего здания, часть жилых домов была полностью разрушена. На серии снимков, сделанных 1 августа 2022 и 10 января 2023 года, видно, как изменился город за последние пять месяцев.

Ранее пограничники сообщили, что совместно с подразделениями одной из механизированных бригад ВСУ спешно ликвидировали группу российских наемников ЧВК "Вагнер", когда они выдвинулись на штурм промзоны Соледара. Атака координировалась с воздуха и произошла, когда "вагнеровцы" подбирались к позициям украинских защитников через забор промзоны.

Государственная пограничная служба опубликовала видео провального штурма "вагнеровцев", снятое дроном. На кадрах, в частности, зафиксирован момент удара по штурмовикам террористов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Генштабе ВСУ отметили, что оккупанты пытаются взять под контроль Соледар и пути поставок подразделений ВСУ. Эти попытки приводят к огромным потерям в рядах захватчиков.

– Утром 12 января в Институте изучения войны констатировали, что войска РФ не захватили Соледар. Бои за этот город продолжаются. Кроме того, в ближайшее время российским оккупантам вряд ли удастся оцепить или захватить Бахмут.

– В Минобороны Украины в очередной раз заявили, что "подступы к городу усеяны телами убитых захватчиков", а о полной оккупации Соледара говорить преждевременно.