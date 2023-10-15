'Такая практика у нас уже есть': в Воздушных силах подтвердили, что Украина берет ПВО в аренду

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что Украина довольно давно применяет практику взятия в аренду систем противовоздушной обороны. Это нормально, поскольку даже союзнические государства в первую очередь озабочены собственной безопасностью, поэтому отдавать комплексы ПВО безвозвратно нам никто не обязан.

С такими словами военный выступил в эфире телемарафона UA Разом. При этом он не стал называть страны, с которыми Киев заключает договоры такой аренды, поскольку это довольно уязвимая тема.

"Такая практика у нас уже есть. Понятно, что каждая страна прежде всего заботится о собственной защите. Никто свое ПВО просто так нам не отдаст. Почему так долго поставляют ПВО, почему дозировано? Потому что нет ее столько в мире, чтобы ее отдавать на постоянной основе", – указал Игнат.

Он подчеркнул, что в приближение отопительного сезона наличие систем ПВО Украине крайне важно. Причем речь идет не только о самих установках, но и о боекомплектах, ракетах.

Как сообщал OBOZ.UA, российская армия накапливает ракеты для последующих атак в зимний период. Об этом свидетельствует увеличение ударов по украинской территории в последнее время преимущественно дронами.

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"Под прицелом была портовая инфраструктура, аграрный сектор. Также военные объекты понятно, что враг будет пытаться поразить беспилотниками. Детализировать не будем и сегодняшнюю атаку, и вчерашнюю. Но у врага есть список приоритетных целей, которые будет добавлять в свой какой-то стратегический замысел", – рассуждает Игнат.

По его словам, враг будет делать ставку на обстрелы объектов энергетики и энергетически-топливного сектора в целом в начале отопительного сезона. Кроме того, оккупационные войска попытаются атаковать ракетами и ударными дронами-камикадзе стратегические объекты Украины и объекты критической инфраструктуры.

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