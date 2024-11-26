'Таких данных нет': нардеп опроверг свое заявление относительно 150 тысяч ВПЛ, вернувшихся на оккупированные территории

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко отрицает свои же слова о том, что на временно захваченные Россией территории вернулись 150 тысяч украинцев. Он заявил, что на самом деле такой статистики не существует, а озвученные цифры являются его собственным предположением.

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В комментарии агентству Укринформ парламентарий признал, что выразился некорректно. На самом деле, данных о массовом возвращении украинцев в оккупацию нет.

"Таких данных нет. Это было мое необоснованное и эмоциональное предположение", – заявил Ткаченко.

В то же время нардеп отметил, что есть частные случаи, когда украинцы по разным причинам вынуждены совершать поездки на временно оккупированные территории, "но никак речь не идет о сотнях или даже десятках тысяч, и общей проверенной статистики даже теоретически не может быть".

На заявления парламентария отреагировали в Офисе президента Украины. Заместитель руководителя ОП Ирина Верещук заявила, что никакой проверенной статистики нет, а такие заявления политиков – это "хайп ради заголовков".

Она отметила, что государство "не может подарить" всем переселенцам по квартире, но есть временное жилье.

"Да, мы не можем каждому переселенцу дать такую же работу за такие же деньги, как было. Потому что мы на войне. Но для тех, кто хочет работать, работа есть", – написала она.

Верещук добавила, что такими заявлениями нардепы поддерживают вражеский нарратив, что якобы в оккупации лучше, и это особенно вредит государству сейчас.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Ткаченко заявил, что в оккупированные россиянами города якобы вернулись около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц. Нардеп отмечал, что причина якобы в том, что украинцы "не получили должной помощи от государства – ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и тому подобное".

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