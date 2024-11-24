На временно оккупированные Россией территории вернулось 150 тысяч ВПЛ: почему люди едут домой несмотря на опасность

На украинские территории, временно оккупированные Россией, вернулись около 150 тысяч внутренне перемещенных лиц. В Мариуполь Донецкой области вернулось около трети жителей, которые выехали из города за время полномасштабной войны.

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Об этом заявил парламентарий от "Слуги народа", член Комитета Верховной Рады по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции ВОТ Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений Максим Ткаченко. В интервью "Укринформу" он рассказал, что примерно 200 тысяч мариупольцев покинули свой город, убегая от большой войны.

"В то же время каждый третий из них вернулся домой, в Мариуполь, в оккупацию. По подсчетам, это примерно 67-70 тысяч человек. По моему мнению, это ужасные цифры", – сказал политик.

По его словам, основная причина – это то, что ВПЛ на подконтрольной Украине территории не смогли начать новую жизнь, "не получили должной помощи от государства – ни жилья, ни социальной поддержки, компенсаций, работы и т.д.".

Также многие ощущали "скептическое отношение" работодателей, поэтому не смог найти хорошее предложение работы.

Ткаченко заявил о дискриминации переселенцев на рынке труда. Нередко зарплата не превышалает 8-12 тысяч, а стоимость аренды жилья в условно безопасных регионах стартует от 10 тысяч гривен. И одновременно с этим переселенцы, когда начинают работать, теряют право на госвыплаты для компенсации расходов на аренду. А на бесплатной основе очень мало мест с "человеческими условиями проживания".

Народный депутат сообщил, что всего в Украине насчитывается около 5 миллионов внутренне перемещенных лиц.

"Речь идет примерно о 5 млн человек. Почему примерно? Потому что, с одной стороны, имеем увеличение количества ВПЛ из-за продвижения врага... А с другой стороны, количество людей со статусом ВПЛ уменьшается из-за того, что они возвращаются домой – даже на временно оккупированную территорию или выезжают за границу. Мы теряем наших людей из-за того, что государство медлит с помощью, из-за того, что ее объем недостаточен", – считает политик.

Как сообщал OBOZ.UA, 21 ноября в поселке Краснополье Сумской области объявили эвакуацию населения в более безопасные районы. Она обязательна.

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