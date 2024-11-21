В Сумской области объявили обязательную эвакуацию из Краснополья: какие документы требуют

В четверг, 21 ноября, в поселке Краснополье Сумской области объявили эвакуацию населения в более безопасные районы. Она обязательна.

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Об этом сообщили в Краснопольском поселковом совете. При себе нужно иметь любой документ, удостоверяющий личность.

Все желающие эвакуироваться смогут обратиться в Краснопольский поселковый совет по адресу: Краснополье, улица Мезеневская, 2, кабинет №12 для предварительной записи.

Какие документы нужно иметь:

– Паспорт.

– Идентификационный код.

– Свидетельство о рождении ребенка.

– Справку об инвалидности.

– Документы на льготы и т.д.

Для получения помощи, поселения, статуса эвакуированного и т.д. необходимо будет оформить справку об эвакуации по адресу: Сумы, ул. Ильинская, 7.

В поссовете отметили, что в случае отказа от эвакуации необходимо обратиться в Краснопольский поселковый совет и оформить письменный отказ.

Ранее сообщалось, что российские войска находятся на подступах к Купянску на Харьковщине : они в 3 км от города. Давление со стороны оккупантов на направлении очень серьезное, им удается достигать локальных успехов. В городе идет эвакуация гражданского населения.

Кроме того, из населенных пунктов неоккупированной части Донецкой области идет эвакуация. Из городов и поселков, расположенных вблизи линии фронта, на сегодня эвакуированы все дети вместе с родителями.

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