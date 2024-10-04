'Такого не покажут у Соловьева': контуженный оккупант признался, что из штурмовой группы в 16 человек выжил только он. Видео

Контуженный российский оккупант рассказал, что из 16 членов его группы, которая отправилась на штурм позиций Сил обороны Украины, в живых остался только он один. По его словам, он не помнит, как добрался до позиций захватчиков, и поначалу решил, что попал к украинским защитникам.

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Видео с рассказом захватчика опубликовал российский антивоенный Telegram-канал "Сеятель ветра". На опубликованных кадрах видно, как российский штурмовик, вернувшийся с поля боя, с трудом говорит, и, очевидно, не до конца понимает, куда он попал.

"Четыре группы по четыре человека... Можно сказать, что я один остался... Несли по пять-шесть литров воды, никого не осталось. Я вышел, меня как уе**ло, – я сюда, не помню, как дошел. Я вообще не соображал, куда иду. Я, честно, думал, я к хо**ам пришел, думал, ночью по-тихому уйду", – рассказал он другим оккупантам.

В Telegram-канале "Сеятель ветра" отметили, что подобные кадры не покажут в эфире кремлевских телеканалов.

"Страшная правда о войне, которую не покажет в своей программе Соловьев. В его передачах мы всегда видим чистых, глянцевых опрятных тыловых героев. Таких же смертников, которых сотнями отправляют на убой каждый день, для пропагандистов не существует", – говорится в публикации.