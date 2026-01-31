Тактика, инженерия, маскировка и т.д.: в бригаде 'Стальная граница' показали подготовку универсального пехотинца. Видео

В бригаде ГПСУ "Стальной рубеж" показали, как готовят универсального пехотинца для реальной войны, а не учебных полигонов. Подготовка построена с учетом условий современного фронта, где решающими являются не теория, а навыки выживания под постоянной угрозой с воздуха.

Видео с учений демонстрирует, как бойцов учат действовать под давлением, быстро принимать решения и отвечать за свой участок боя. Соответствующие кадры показала пресс-служба ГПСУ.

В "Стальной границе" отмечают, что здесь не знакомят с армией, а готовят к войне такой, какой она есть сейчас.

На обучение приезжают военные с разным опытом – после учебных центров, с боевым бэкграундом или без него, солдаты и офицеры. Общим для всех является адаптивная подготовка, ориентированная на реальные угрозы современного поля боя.

Учебный процесс ведут инструкторы с боевым опытом, которые не ограничиваются абстрактными лекциями.

Они передают практические навыки, непосредственно влияющие на выживание: тактику действий пехоты, инженерную подготовку, маскировку позиций и самого бойца с учетом постоянного наблюдения с неба. Отдельное внимание уделяется работе с беспилотниками и противодействию FPV-дронам и "мавикам".

Принципиальным элементом подготовки является тактическая медицина. В бригаде подчеркивают, что в условиях интенсивных артиллерийских обстрелов и дроновых атак умение оказать помощь себе и собрату часто становится решающим.

Именно поэтому медицину изучают все без исключения, без поблажек и формального подхода.

В "Стальном кордоне" подчеркивают, что мотивация, дисциплина и готовность учиться имеют ключевое значение. Для мотивированного человека даже месяц интенсивной подготовки может дать серьезный результат, тогда как равнодушие не исправит и год обучения.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины обновляют систему подготовки военнослужащих, чтобы адаптировать ее к современным условиям войны. Новые программы направлены на сохранение жизни воинов и повышение эффективности действий на поле боя.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!