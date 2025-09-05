В последние несколько дней ВСУ явно перенесли акцент дальних ударов по тылам врага на средства ПВО. Причем на этот раз под нож пошли не только мобильные ЗРК, но и разнообразные стационарные радиолокационные станции, которые в последнее время стали усиленно использоваться именно в интересах ЗРК, ибо там прежде всего выносятся локаторы комплекса, а уже в виде опции – остальные компоненты вроде пусковых установок. Эти удары очень болезненны, ведь из чата выходит ценнейшее оборудование, которое позволяет зенитчикам засекать цели и наводить на них оружие. Плюс к тому, локаторы являются самой сложной частью всего оборудования, а их изготовление – намного сложнее, чем производство пусковых установок и ракет, и, разумеется, стоит намного дороже, а для изготовления требуется намного больше времени. А это значит, что восстанавливать утраченное – крайне сложно.

Далее текст на языке оригинала.

Як це не дивно, у ворожому сегменті Мережі це зміщення акцентів було сприйнято з якимось полегшенням, бо тимчасово перестало летіти по їхніх НПЗ. Ворожі ЗМІ навіть почали публікувати промови видатних діячів про те, що вони сподіваються на припинення ударів саме по нафтових активах. Ці розмови мали заспокоїти курник, в окремих кутках якого вже став зникати бензин. Особливо гостро ця проблема проявилася у тимчасово окупованій Луганській області. Там бензин для населення зник повністю, бо його постачання здійснювалися з нещодавно атакованого і з чуток – повністю знищеного Новошахтинського НПЗ, розташованого просто поряд, у Ростовській області федерації.

Місцеві пабліки повідомляли, що тривале стояння в черзі на заправку дедалі частіше закінчується нічим. Отримати свої 20 літрів бензину в одні руки стає майже нереальним завданням. Натомість російські військові стали заробляти просто скажені гроші, продаючи пальне населенню. Хтось навіть написав про те, що єдина можливість заправитися бензином є у тих, хто особисто знає військових, які мають доступ до пального. При цьому таке поняття, як "якість пального", там зникло з обігу.

А як ми знаємо, ділки мають чудовий досвід, відомий із часів Василя Алібабаєвича, який розводив бензин ослячою сечею для збільшення об’єму продукту. В цьому випадку в тилових службах окупаційної армії є як осли, так і бензин. Точніше – був, бо сьогодні стало відомо, що ЗСУ рознесли нафтобазу, яка постачала пальним 41-у і 20-у загальновійськові армії окупанта. Місцеві жителі викладають у Мережу фото й відео того, як там весело горить бензин, якого так і не дочекаються ані вояки, ані місцеве населення. Схоже на те, що впродовж дня вже йтиметься про паливний колапс у цій локації.

Крім того, знову прилетіло в Рязанський НПЗ, що є найбільшим у складі "Роснєфті" та основним постачальником пального для московського регіону. Тут місцеві жителі пишуть, що на території заводу було чути не менше п’яти вибухів, після чого там виникла заграва пожежі, а на світанку став помітний величезний шлейф чорного диму.

Як заведено, місцевий гауляйтер розповів, що все було начисто збито і лише окремі "уламки впали на територію промислового підприємства". Мабуть, відкрите полум’я і стовп диму утворилися від смолоскипів, якими спеціальні служби підсвічували місцевість у пошуках тих уламків. Ну, а ми зазначимо, що, ймовірно, ЗСУ використовують тактику маятника, коли зміною акцентів ударів вони змушують противника пересувати свої зенітні засоби, після чого вибивають уже їх. Наступна хвиля змушує знову рухати ППО, вже залишаючи дедалі більші проломи в загальній обороні, і туди летять дрони. І так повторюється вже багато разів. А це означає, що про НПЗ ніхто не забув і що врешті-решт їх доведеться зупинити, з усіма відповідними наслідками.