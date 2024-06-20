"Там дивизия наберется": эксперт обратил внимание на резервы армии РФ на Покровском направлении. Видео

Войска России держат на Покровском направлении оперативные резервы, которые сейчас не планируют привлекать к боям. Оккупанты задумали, что в случае, если они прорвут оборону ВСУ, эти резервы будут выполнять роль второго эшелона.

Видео дня

Об этом сказал военный эксперт Павел Лакийчук в эфире OBOZ.Talk в среду, 19 июня. По его словам, речь может идти даже о дивизии (от 6 тысяч до 25 тысяч окупантов).

"На Покровском направлении они держат оперативные резервы, которые не хотят трогать, которые не хотят вводить в бой. Причем достаточно серьезные. Две бригады, полк.. всякая мелочь. Там дивизия наберется. Эти силы они держат, очевидно, в расчете на то, что если им удастся прорвать оборону, это будет играть роль второго эшелона. И вот эти силы они никуда не перекидывают", – сказал эксперт.

В то же время, с Донбасса на Харьковщину войска РФ перебрасывают боевые подразделения, которые уже значительно истощились в боях. Это свидетельствует о том, что стратегических резервов у противника недостаточно. Однако критические звенья армия РФ сохраняет.

Лакийчук также напомнил, что согласно сообщению разведки Финляндии, россияне перебросили значительное количество войск с финской границы на фронт в Украину.

В то же время эксперт отметил, что российские оккупанты на поле боя точно не перешли в оборону – враг продолжает наступательную операцию.

"Но вопрос, сколько она продлится. Прогнозировать я это не берусь. Помните, когда россияне начинали зимне-весеннее наступление. Некоторые говорили: подождите, сейчас у них будет оперативная пауза, потом будет летнее, июльское или какое там наступление. Наступление продолжается. К сожалению, его интенсивность зависит от наличия у россиян резервов, а также от наших резервов, которые мы сможем накопить. И тех сил и средств, которые нам передадут в ближайшее время наши партнеры", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Лакийчук отметил, что армия РФ продолжает давить по всем направлениям на поле боя в Украине. Задача оккупантов не просто продвигаться на определенных участках фронта, а по меньшей мере прорвать оборону наших Вооруженных сил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!