'У россиян задача не просто продвигаться': эксперт объяснил, чего следует ожидать от наступления армии РФ. Видео

Российская оккупационная армия продолжает давить по всем направлениям на поле боя в Украине. Задача войск государства-агрессора РФ не просто продвигаться на определенных участках фронта, а по меньшей мере, прорвать оборону наших Вооруженных сил.

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Об этом сказал военный эксперт Павел Лакийчук в эфире OBOZ.Talk в среду, 19 июня. Он отметил, что окно возможностей у оккупантов уменьшается по мере поступления Силам обороны новых боеприпасов, оружия, военной техники и другой помощи от западных партнеров.

Кроме того, отметил эксперт, в Украине возобновляется ситуация с мобилизацией. Все это прекрасно понимает и сам российский диктатор Владимир Путин и его генералы.

Лакийчук отметил, что враг не ослабляет усилия на Покровском направлении. Продолжаются атаки по направлению Часового Яра и дальше на юг. На этом участке у войск России имеются фронтальные продвижения.

"Кто-то из коллег сказал, что ничего страшного, если они такими темпами дальше будут продвигаться – до Киева за 150 лет дойдут. Но ведь надо понимать, что задача у россиян стоит не просто продвигаться, а прорвать нашу оборону как минимум, или нанести поражение ВСУ. Поэтому и здесь продвижение фронтальное", – сказал эксперт.

В то же время, он отметил: если врагу удастся продвинуться к Часовому Яру и выйти на господствующие высоты – это для нас будет очень опасно.

Кроме того, он напомнил, что обостренная ситуация также в направлении Купянска, Лимана, продолжаются бои в Волчанске. Также враг возобновил наступательную операцию на Боровой Харьковской области. Год назад оккупанты уже пытались на этом участке прорвать нашу оборону.

"Через год после неудачной первой попытки прорвать нашу оборону на этом участке, разрезать нашу Купянскую группировку, очередная попытка. Насколько она удастся, будет зависеть и от их резервов и от нас. От способности нашего командования маневрировать резервами, имеющимися силами и средствами, от наших партнеров, от ритмичности передачи оружия и боеприпасов. Я отмечаю даже не количество, а ритмичность. Потому что количество – это хорошо, но потом его нужно доставить на поле боя. Ритмичность, плановость – это очень важно", – заметил Лакийчук.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что количество боевых столкновений на фронте в Украине по состоянию на 16:00 19 июня выросло до 80 с начала суток. Больше всего их произошло на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 23 вражеских штурма, а пять боестолкновений еще продолжаются.

Там подчеркнули, что украинские воины продолжают сдерживать давление РФ.

По информации 3-й отдельной штурмовой бригады, враг усиливает атаки, чтобы выйти на границы Луганщины. Ближайшая задача окупантов – выйти до н. п. Чернещина – Первомайское, с последующим захватом населенного пункта Боровая.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что на Боровском направлении увеличилось количество вражеских обстрелов. Российские террористы продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и наносить удары по логистическим объектам. Он подчеркнул, что Боровское направление рассматривается как потенциально опасное.

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