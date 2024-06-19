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Враг продолжает давить на Покровском направлении: ВСУ отбили 23 штурма – Генштаб

Анна Паскевич
War
3 минуты
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Враг продолжает давить на Покровском направлении: ВСУ отбили 23 штурма – Генштаб

По состоянию на 16:00 среды, 19 июня, количество боевых столкновений на фронте в Украине выросло до 80 с начала суток. Больше всего их произошло на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 23 вражеских штурма, а пять боестолкновений еще продолжаются.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ней отмечается, что украинские воины продолжают сдерживать натиск РФ.

Линия фронта в Украине

"К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 80. Украинские защитники мешают попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери", – сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг с территории РФ продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода агрессор ударил четырьмя КАБами по Волчанску, еще двумя – по селу Борщевая, а шестью неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) поражена Терновая.

Враг продолжает давить на Покровском направлении: ВСУ отбили 23 штурма – Генштаб

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации, рассказали в Генштабе. Удар четырьмя КАБами потерпела Петропавловка, еще одной бомбой террористы ударили по Купянску, 16 НАРами били по Синьковке. На 16:00 на этом направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. Столько же атак войск РФ наши защитники отбили.

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз безуспешно атаковал в районах Макеевки, Грековки и Тернов. Ситуация контролируется, говорится в сводке.

Враг продолжает давить на Покровском направлении: ВСУ отбили 23 штурма – Генштаб

На Северском направлении враг продолжает проявлять активность, продолжаются бои вблизи Верхнекаменского и Раздоловки.

На Краматорском направлении противник также атакует при поддержке авиации. В районе Часова Яра нанес удар 20 НАРами, вблизи Белой Горы сбросил два КАБа. С начала суток оккупанты пытались 15 раз потеснить ВСУ с занимаемых позиций вблизи Ивановского, Нового, Калиновки, Пивничного и Андреевки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, заявили в Генштабе.

Враг продолжает давить на Покровском направлении: ВСУ отбили 23 штурма – Генштаб

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток враг совершил уже 28 атак в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского и Карловки. Вблизи Новоселовки Первой противник нанес поражение 12 НАРами. Силы обороны сдерживают напор и отразили 23 вражеских штурма, пять боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки и Парасковеевки. Общее количество атак здесь возросло до восьми, из которых шесть были безуспешными для противника.

Враг продолжает давить на Покровском направлении: ВСУ отбили 23 штурма – Генштаб

На Времовском направлении после обеда работала авиация врага. Удар тремя КАБами потерпела Великая Новоселка.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, сообщили в Генштабе.

Враг продолжает давить на Покровском направлении: ВСУ отбили 23 штурма – Генштаб

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на Боровском направлении в Харьковской области увеличилось количество ударов РФ. Оккупанты в поиске "слабых мест" продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и наносить удары по логистическим объектам.

Напомним также, в Третьей штурмовой бригаде показали видео уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине. Целый май батальон бригады истреблял захватчиков дронами, пулеметами и гранатами.

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