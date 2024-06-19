Враг продолжает давить на Покровском направлении: ВСУ отбили 23 штурма – Генштаб

По состоянию на 16:00 среды, 19 июня, количество боевых столкновений на фронте в Украине выросло до 80 с начала суток. Больше всего их произошло на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 23 вражеских штурма, а пять боестолкновений еще продолжаются.

Видео дня

Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В ней отмечается, что украинские воины продолжают сдерживать натиск РФ.

"К настоящему времени количество боевых столкновений возросло до 80. Украинские защитники мешают попыткам российских оккупантов прорвать нашу оборону и наносят им потери", – сообщили в Генштабе.

На Харьковском направлении враг с территории РФ продолжает наносить авиаудары по населенным пунктам Украины. Из района Белгорода агрессор ударил четырьмя КАБами по Волчанску, еще двумя – по селу Борщевая, а шестью неуправляемыми авиационными ракетами (НАР) поражена Терновая.

На Купянском направлении враг атакует при поддержке авиации, рассказали в Генштабе. Удар четырьмя КАБами потерпела Петропавловка, еще одной бомбой террористы ударили по Купянску, 16 НАРами били по Синьковке. На 16:00 на этом направлении продолжаются четыре боестолкновения вблизи Новоселовки, Синьковки и Кругляковки. Столько же атак войск РФ наши защитники отбили.

На Лиманском направлении противник в течение дня восемь раз безуспешно атаковал в районах Макеевки, Грековки и Тернов. Ситуация контролируется, говорится в сводке.

На Северском направлении враг продолжает проявлять активность, продолжаются бои вблизи Верхнекаменского и Раздоловки.

На Краматорском направлении противник также атакует при поддержке авиации. В районе Часова Яра нанес удар 20 НАРами, вблизи Белой Горы сбросил два КАБа. С начала суток оккупанты пытались 15 раз потеснить ВСУ с занимаемых позиций вблизи Ивановского, Нового, Калиновки, Пивничного и Андреевки. Силы обороны дают достойный отпор оккупантам, заявили в Генштабе.

На Покровском направлении наибольшее количество боестолкновений. С начала суток враг совершил уже 28 атак в районах Новоалександровки, Калинового, Сокола, Новопокровского и Карловки. Вблизи Новоселовки Первой противник нанес поражение 12 НАРами. Силы обороны сдерживают напор и отразили 23 вражеских штурма, пять боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении продолжаются бои вблизи Красногоровки и Парасковеевки. Общее количество атак здесь возросло до восьми, из которых шесть были безуспешными для противника.

На Времовском направлении после обеда работала авиация врага. Удар тремя КАБами потерпела Великая Новоселка.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, сообщили в Генштабе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что на Боровском направлении в Харьковской области увеличилось количество ударов РФ. Оккупанты в поиске "слабых мест" продолжают уничтожать гражданскую инфраструктуру и наносить удары по логистическим объектам.

Напомним также, в Третьей штурмовой бригаде показали видео уничтожения 250 оккупантов на Харьковщине. Целый май батальон бригады истреблял захватчиков дронами, пулеметами и гранатами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!